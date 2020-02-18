Фонд капремонта начал возвращать деньги жителям

Фонд капремонта Ярославской области возвращает деньги жителям тех домов, которые были исключены из программы капремонта. Согласно изменениям, которые были приняты в регионе весной прошлого года, в этот список попали дома, в которых пять квартир и меньше. За январь этого года людям отдали уже 727 тысяч рублей. И это далеко не всё.
— В области на начало 2020 года 321 такой дом. Пока в фонд обратилось только 29 собственников, — рассказал директор регионального фонда капитального ремонта Роман Гайнутдинов.
Деньги фонд обещает вернуть за несколько лет — с 2014 года. Правда, при этом будет учитываться, не проводились ли за это время в доме какие-то работы в рамках капремонта. К концу февраля сумма выплат, по расчетам, уже составит около 2 миллионов рублей.
Чтобы получить выплату, нужно лично обратиться в клиентский центр фонда капремонта по адресу: Ярославль, ул. Большая Федоровская, 78. При себе иметь документы, подтверждающие право собственности, и паспорт.