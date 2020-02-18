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Фонд капремонта начал возвращать деньги жителям

Кому и как можно получить деньги в Ярославской области

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Фонд капремонта начал возвращать деньги жителям

Фонд капремонта начал возвращать деньги жителям

Фонд капремонта Ярославской области возвращает деньги жителям тех домов, которые были исключены из программы капремонта. Согласно изменениям, которые были приняты в регионе весной прошлого года, в этот список попали дома, в которых пять квартир и меньше. За январь этого года людям отдали уже 727 тысяч рублей. И это далеко не всё.

— В области на начало 2020 года 321 такой дом. Пока в фонд обратилось только 29 собственников, — рассказал директор регионального фонда капитального ремонта Роман Гайнутдинов.

Деньги фонд обещает вернуть за несколько лет — с 2014 года. Правда, при этом будет учитываться, не проводились ли за это время в доме какие-то работы в рамках капремонта. К концу февраля сумма выплат, по расчетам, уже составит около 2 миллионов рублей.

Чтобы получить выплату, нужно лично обратиться в клиентский центр фонда капремонта по адресу: Ярославль, ул. Большая Федоровская, 78. При себе иметь документы, подтверждающие право собственности, и паспорт.

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капремонтденьгифинансы
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
18 фев 2020 в 16:05

очередной прорыв нарыва 😁