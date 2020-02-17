«Полиция выезжает каждый день»: в Ярославле бизнесмен купил усадьбу-памятник и начал разбирать её

При одном взгляде на это здание у прохожих возникал вопрос о том, почему дом-памятник в центре Ярославля так бесславно разрушается. Это усадьба купца Николая Андронова на улице Терешковой — почётного гражданина Ярославля, одного из богатейших жителей своего времени. Своё состояние он сделал на торговле железом (от металлических листов до перочинных ножей).
Особняк построен в конце XIX века, на его территории располагались флигель и хозяйственный дом, конюшня и каретник, деревянная часовня, сад с фонтаном и здание богадельни с выходом на Волжскую набережную. В советское время усадьбу национализировали и отдали под коммуналки. В 90-х основное здание особняка расселили и отреставрировали, в 2018 году продали в собственность частному лицу. Теперь новый собственник разбирает неотреставрированные постройки: с начала февраля 2020-го исчез флигель усадьбы. Градозащитники подняли шум вокруг происходящего, но это не остановило собственника.
— Департамент чуть ли не каждый день туда с полицией выезжает. А собственник не унимается, — сообщает член союза архитекторов Ольга Мазанова.
Чиновники департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области оказались практически бессильны перед происходящим.
— С 7 февраля 2020-го регулярно контролируем работу на территории усадьбы. Собственник был уведомлен, что здания являются выявленными объектами культурного наследия. Департаментом собственнику было выдано задание на проведение противоаварийных работ, которое не дает права на проведение каких-либо работ на объекте без получения разрешения. Разрешения на проведение работ собственнику не выдавалось. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен, — ответили в региональном департаменте.
Чиновники шлют владельцу памятников предписания, чтобы он остановил работы, сами планируют обращаться в полицию с требованием возбудить уголовное дело за снос памятника.
Что сейчас происходит на территории.