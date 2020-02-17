«Полиция выезжает каждый день»: в Ярославле бизнесмен купил усадьбу-памятник и начал разбирать её

При одном взгляде на это здание у прохожих возникал вопрос о том, почему дом-памятник в центре Ярославля так бесславно разрушается. Это усадьба купца Николая Андронова на улице Терешковой — почётного гражданина Ярославля, одного из богатейших жителей своего времени. Своё состояние он сделал на торговле железом (от металлических листов до перочинных ножей).

Особняк построен в конце XIX века, на его территории располагались флигель и хозяйственный дом, конюшня и каретник, деревянная часовня, сад с фонтаном и здание богадельни с выходом на Волжскую набережную. В советское время усадьбу национализировали и отдали под коммуналки. В 90-х основное здание особняка расселили и отреставрировали, в 2018 году продали в собственность частному лицу. Теперь новый собственник разбирает неотреставрированные постройки: с начала февраля 2020-го исчез флигель усадьбы. Градозащитники подняли шум вокруг происходящего, но это не остановило собственника.