Получше, чем у многих: Ярославская область попала в рейтинг регионов по качеству жизни в России

Жизнь в Ярославской области за прошлый год немного сдала в качестве. Вышел рейтинг качества жизни в регионах страны за 2019 год от
Оценив в совокупности больше 70 показателей, авторы рейтинга поставили Ярославской области 49,916 балла (максимальный балл у Москвы — 79,275) и дали 28-е место. Годом ранее наш регион был чуть выше — на 27-м месте.
— Рейтинг построен на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере, — говорят авторы рейтинга.
Действительно, если уровень безработицы в Ярославской области низкий уже много лет, то с экологией, социальной и транспортной инфраструктурой есть проблемы, а также со здравоохранением. Так, в прошлом году прошла серия митингов против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище, работа которого может повлиять на экологию многих городов на Волге. Весь прошлый год в Ярославле не прекращались жалобы на школьное питание. А ситуация с онкозаболеваниями в регионе по-прежнему остаётся тяжёлой — мы на третьем месте в ЦФО по количеству заболевших раком.