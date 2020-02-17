Получше, чем у многих: Ярославская область попала в рейтинг регионов по качеству жизни в России

Жизнь в Ярославской области за прошлый год немного сдала в качестве. Вышел рейтинг качества жизни в регионах страны за 2019 год от РИА «Новости» . В нём регионы получали баллы за разные критерии: уровень доходов населения, занятость и безработица, демография, экология и климат, здоровье и уровень образования, доступность социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса, развитие транспорта.

Оценив в совокупности больше 70 показателей, авторы рейтинга поставили Ярославской области 49,916 балла (максимальный балл у Москвы — 79,275) и дали 28-е место. Годом ранее наш регион был чуть выше — на 27-м месте.