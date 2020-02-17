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Получше, чем у многих: Ярославская область попала в рейтинг регионов по качеству жизни в России

Насколько хорошо живётся ярославцам

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Несмотря на многие нюансы, в Ярославской области получше многих регионов&nbsp;

Несмотря на многие нюансы, в Ярославской области получше многих регионов 

Жизнь в Ярославской области за прошлый год немного сдала в качестве. Вышел рейтинг качества жизни в регионах страны за 2019 год от РИА «Новости». В нём регионы получали баллы за разные критерии: уровень доходов населения, занятость и безработица, демография, экология и климат, здоровье и уровень образования, доступность социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса, развитие транспорта. 

Оценив в совокупности больше 70 показателей, авторы рейтинга поставили Ярославской области 49,916 балла (максимальный балл у Москвы — 79,275) и дали 28-е место. Годом ранее наш регион был чуть выше — на 27-м месте. 

— Рейтинг построен на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере, — говорят авторы рейтинга. 

Действительно, если уровень безработицы в Ярославской области низкий уже много лет, то с экологией, социальной и транспортной инфраструктурой есть проблемы, а также со здравоохранением. Так, в прошлом году прошла серия митингов против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище, работа которого может повлиять на экологию многих городов на Волге. Весь прошлый год в Ярославле не прекращались жалобы на школьное питание. А ситуация с онкозаболеваниями в регионе по-прежнему остаётся тяжёлой — мы на третьем месте в ЦФО по количеству заболевших раком. 

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качество жизни
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
17 фев 2020 в 13:34

"Елена Тернавская
Получше по сравнению с чем??? С Воркутой?? С Тьмутанаканью??? Вероятно. Только это не повод для гордости! Город стал полнейшей дырой!!! Все, у кого есть возможность валят отсюда."
А сама только обещает. Все ей в нашем городе не нравится, а она все здесь.

ваш господин
17 фев 2020 в 13:33

только благодаря мудрому и доброму руководству а также постоянной заботе руководящей партии 😁

гость
17 фев 2020 в 13:27

Увы, это не мы живём хорошо, это многие живут ещё хуже... Я - реалист.