«Неужели и сквер снесут?»: ярославцев взволновала дальнейшая судьба площади Волкова

Информация о том, что мэрия Ярославля разрешила размежевать площадь Волкова некой частной фирме, взбудоражила ярославцев и защитников городской архитектуры. Нередко работы по межеванию (установлению границ территорий) считают первым шагом к застройке. Тем более на площадь уже существует минимум три крупных проекта.
В мэрии попытались объяснить, что это всё означает: межеванием захотел заняться арендатор земли под торговым центром «Волков-плаза». Чиновники уверяют, что начать стройку в центре Ярославля крайне сложно, а на данный момент и вовсе невозможно. Но это не убедило жителей, переживающих за судьбу самого сердца города.
Мнения разделились. Кто-то не против изменений на площади, если они будут восстановлением истории.
— Друзья! Если это приведет к восстановлению утраченных объектов культурного наследия, не противоречит законодательству и согласовано с ЮНЕСКО, то зачем бунт устраивать? Проект никто не видел, а уже на баррикады. А с другой стороны, мы еще не видели ни одного объекта масштабного, построенного нынешними властями (губернатор и мэр). Пусть сначала постоят Дворец волейбола, а там будет видно, на что способны эти зодчие, — высказался читатель под ником Pagsley.
Но большинство горожан привыкли к нынешнему облику площади.
— Аргумент, что типа восстановят историческую застройку — это обман, гостиницу Кокуева было жалко, но всё-таки привыкли, теперь её уже не восстановить. А вот современных новоделов нам здесь не надо — дать бы по рукам тем, кто уродует наш город, — анонимно высказался читатель портала 76.RU.
— Елочки жалко! — написала девушка под ником Ярославна.
— Мало настроили, давайте еще в центре здание впихнем, там и так улицы узкие, а с учетом того, как у нас убирается снег... Зеленых красавиц никому не жалко, — поддержала девушка под ником Своя.
— Господа! Оставьте пожалуйста всё как есть! Не трогайте пятачок с елями и клумбой! Не планируйте глобальных изменений в центре, а занимайтесь лучше текущей работой по поддержанию города в нормальном состоянии, — написала девушка Тина.
— Я помню, когда здание (гостиницы Кокуева. —
Кто-то напугался.
— Неужели и сквер снесут? Ужас какой! — написал Михаил.
— Лучше бы дороги и освещение для начала в порядок привели, да до Карабулинской (Карабулинская развязка. —
И начали люди припоминать другие масштабные проекты, обещанные в Ярославле.
— А может, лучше вертолетную площадку в Куксенках вспомнят и построят? И тишина. Молчат. Ау, чиновники, — написал читатель под ником Чиновники без головы.