«Неужели и сквер снесут?»: ярославцев взволновала дальнейшая судьба площади Волкова

Площадь Волкова захотел размежевать арендатор земли под торговым центром «Волков-плаза» Фото: Александра Савельева

Информация о том, что мэрия Ярославля разрешила размежевать площадь Волкова некой частной фирме, взбудоражила ярославцев и защитников городской архитектуры. Нередко работы по межеванию (установлению границ территорий) считают первым шагом к застройке. Тем более на площадь уже существует минимум три крупных проекта.

В мэрии попытались объяснить, что это всё означает: межеванием захотел заняться арендатор земли под торговым центром «Волков-плаза». Чиновники уверяют, что начать стройку в центре Ярославля крайне сложно, а на данный момент и вовсе невозможно. Но это не убедило жителей, переживающих за судьбу самого сердца города.

Мнения разделились. Кто-то не против изменений на площади, если они будут восстановлением истории. — Друзья! Если это приведет к восстановлению утраченных объектов культурного наследия, не противоречит законодательству и согласовано с ЮНЕСКО, то зачем бунт устраивать? Проект никто не видел, а уже на баррикады. А с другой стороны, мы еще не видели ни одного объекта масштабного, построенного нынешними властями (губернатор и мэр). Пусть сначала постоят Дворец волейбола, а там будет видно, на что способны эти зодчие, — высказался читатель под ником Pagsley.

Но большинство горожан привыкли к нынешнему облику площади. — Аргумент, что типа восстановят историческую застройку — это обман, гостиницу Кокуева было жалко, но всё-таки привыкли, теперь её уже не восстановить. А вот современных новоделов нам здесь не надо — дать бы по рукам тем, кто уродует наш город, — анонимно высказался читатель портала 76.RU. — Елочки жалко! — написала девушка под ником Ярославна. — Мало настроили, давайте еще в центре здание впихнем, там и так улицы узкие, а с учетом того, как у нас убирается снег... Зеленых красавиц никому не жалко, — поддержала девушка под ником Своя.