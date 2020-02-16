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Город

«Неужели и сквер снесут?»: ярославцев взволновала дальнейшая судьба площади Волкова

Реакция жителей на интерес компании-застройщика к сердцу города

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Площадь Волкова захотел размежевать арендатор земли под торговым центром «Волков-плаза»

Площадь Волкова захотел размежевать арендатор земли под торговым центром «Волков-плаза»

Информация о том, что мэрия Ярославля разрешила размежевать площадь Волкова некой частной фирме, взбудоражила ярославцев и защитников городской архитектуры. Нередко работы по межеванию (установлению границ территорий) считают первым шагом к застройке. Тем более на площадь уже существует минимум три крупных проекта

В мэрии попытались объяснить, что это всё означает: межеванием захотел заняться арендатор земли под торговым центром «Волков-плаза». Чиновники уверяют, что начать стройку в центре Ярославля крайне сложно, а на данный момент и вовсе невозможно. Но это не убедило жителей, переживающих за судьбу самого сердца города. 

Мнения разделились. Кто-то не против изменений на площади, если они будут восстановлением истории. 

— Друзья! Если это приведет к восстановлению утраченных объектов культурного наследия, не противоречит законодательству и согласовано с ЮНЕСКО, то зачем бунт устраивать? Проект никто не видел, а уже на баррикады. А с другой стороны, мы еще не видели ни одного объекта масштабного, построенного нынешними властями (губернатор и мэр). Пусть сначала постоят Дворец волейбола, а там будет видно, на что способны эти зодчие, — высказался читатель под ником Pagsley.

Но большинство горожан привыкли к нынешнему облику площади.

— Аргумент, что типа восстановят историческую застройку — это обман, гостиницу Кокуева было жалко, но всё-таки привыкли, теперь её уже не восстановить. А вот современных новоделов нам здесь не надо — дать бы по рукам тем, кто уродует наш город, — анонимно высказался читатель портала 76.RU. 

— Елочки жалко! — написала девушка под ником Ярославна. 

— Мало настроили, давайте еще в центре здание впихнем, там и так улицы узкие, а с учетом того, как у нас убирается снег... Зеленых красавиц никому не жалко, — поддержала девушка под ником Своя.

— Господа! Оставьте пожалуйста всё как есть! Не трогайте пятачок с елями и клумбой! Не планируйте глобальных изменений в центре, а занимайтесь лучше текущей работой по поддержанию города в нормальном состоянии, — написала девушка Тина.

— Я помню, когда здание (гостиницы Кокуева. — Прим. ред.) ещё существовало на площади, то зрительно очень давило, особенно со стороны театра и гостиницы «Ярославль», — анонимно высказался ярославец.

Кто-то напугался. 

— Неужели и сквер снесут? Ужас какой! — написал Михаил. 

— Лучше бы дороги и освещение для начала в порядок привели, да до Карабулинской (Карабулинская развязка. — Прим. ред.) добрались. А то планы «Наполеоновские», а по факту — вообще ничего! — логично предложил ещё один читатель.

И начали люди припоминать другие масштабные проекты, обещанные в Ярославле.

— А может, лучше вертолетную площадку в Куксенках вспомнят и построят? И тишина. Молчат. Ау, чиновники, — написал читатель под ником Чиновники без головы. 

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ЮНЕСКОплощадь Волкова
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КОММЕНТАРИИ (9)

чиновники без головы
16 фев 2020 в 21:09

а Может Горожане вспомнят Как строили мамаку!!!! огромный котлован и издевательски транспорант : Ремонт Тепло сетей: боюсь что и счас под этим Ремонтом и повернут Махинацию.

Евгений
16 фев 2020 в 21:46

Властям лишь бы денег на хапать по командам!!!!и плевать им на народ!??!

Фото пользователя
16 фев 2020 в 20:52

Как этот мухин взял в аренду часть улицы?