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«Вместо балконов — спасательные шлюпки»: ярославцы раскритиковали идею строительства квартала у Волги

Мы собрали главные аргументы жителей города

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Ярославцы выступили против строительства квартала на берегу Волги

Ярославцы выступили против строительства квартала на берегу Волги

Ярославцы раскритиковали идею строительства нового жилого квартала на берегу Волги. Застроить левый берег реки жильем собралась компания «Новый дом». Будущему жилому комплексу уже придумали и говорящее название — «Волга». Только вот жители города в шоке от такого проекта. Мы собрали аргументы ярославцев против застройки, оставленные в комментариях на сайте 76.RU.

Гость:

— Зона подтопления, потом пускай не жалуются и не требуют компенсации, если у них холодильники поплывут.

Гость:

— У домов вместо балконов надо будет предусмотреть спасательные шлюпки, как на океанских лайнерах.

Северянин:

— Хуже место для жизни трудно придумать. Между двумя мостами — шум, выхлопы и грязь. Плюс проблема с выездом на мост.

Гость:

— Обрекают будущих жителей поймы на проблемное существование. Только что Волга преподала всем урок, все равно решают строить. Вспомните предков — всегда строили дома на высоком берегу реки. Вместо того чтобы облагораживать береговую зону, её застраивают. Где надзорные органы? Кто в администрации несёт ответственность?

Человек:

— А как же водоохранная зона? Канализация, сточные воды — Волга всё стерпит?

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Волгастройка
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КОММЕНТАРИИ (11)

Быстрый ГонзалеЗз
16 фев 2020 в 10:50

Уважаемая редакция, камменты к статье мы и сами читать умеем. Нечем эфир забить?

Гостья
16 фев 2020 в 11:58

А кто хозяин фирмы? Чей родственник?

Гость
16 фев 2020 в 11:21

Хоть левую сторону Волги немного облагородит уберут пустыри с бурьяном и закладками.