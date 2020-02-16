«Вместо балконов — спасательные шлюпки»: ярославцы раскритиковали идею строительства квартала у Волги

Ярославцы раскритиковали идею строительства нового жилого квартала на берегу Волги. Застроить левый берег реки жильем собралась компания «Новый дом». Будущему жилому комплексу уже придумали и говорящее название — «Волга». Только вот жители города в шоке от такого проекта. Мы собрали аргументы ярославцев против застройки, оставленные в комментариях на сайте 76.RU.
Гость:
— Зона подтопления, потом пускай не жалуются и не требуют компенсации, если у них холодильники поплывут.
Гость:
— У домов вместо балконов надо будет предусмотреть спасательные шлюпки, как на океанских лайнерах.
Северянин:
— Хуже место для жизни трудно придумать. Между двумя мостами — шум, выхлопы и грязь. Плюс проблема с выездом на мост.
Гость:
— Обрекают будущих жителей поймы на проблемное существование. Только что Волга преподала всем урок, все равно решают строить. Вспомните предков — всегда строили дома на высоком берегу реки. Вместо того чтобы облагораживать береговую зону, её застраивают. Где надзорные органы? Кто в администрации несёт ответственность?
Человек:
— А как же водоохранная зона? Канализация, сточные воды — Волга всё стерпит?