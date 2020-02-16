«Вместо балконов — спасательные шлюпки»: ярославцы раскритиковали идею строительства квартала у Волги

Ярославцы раскритиковали идею строительства нового жилого квартала на берегу Волги. Застроить левый берег реки жильем собралась компания «Новый дом». Будущему жилому комплексу уже придумали и говорящее название — «Волга». Только вот жители города в шоке от такого проекта. Мы собрали аргументы ярославцев против застройки, оставленные в комментариях на сайте 76.RU.

Гость:



— Зона подтопления, потом пускай не жалуются и не требуют компенсации, если у них холодильники поплывут.



Гость:



— У домов вместо балконов надо будет предусмотреть спасательные шлюпки, как на океанских лайнерах.

