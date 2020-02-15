На крыше исторического здания в Ярославле хотят открыть ресторан. Речь идет о доме № 42 на улице Свободы. Он был построен в 1900 году.
— Хозяин здания планирует переоборудовать крышу одноэтажной пристройки под площадку для летней веранды ресторана, который планируется открыть в этом здании на втором этаже. Над летней верандой предполагается соорудить навес, а пролёты между опорными конструкциями, поддерживающими навес, заполнить остеклением. По словам собственника, вся эта конструкция на зиму будет демонтироваться. Сама пристройка появилась в 2008 году и не является объектом культурного наследия, но входит в охранную зону памятника, — рассказал депутат муниципалитета Сергей Зубов.
— Печаль. Мало нам «Ауры», еще эта надстройка ограничит и исказит вид на церковь Вознесения с улицы Свободы, — прокомментировала идею ярославский архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.
Предложение обсудили 14 февраля на градостроительном совете в мэрии.
— В целом мы поддерживаем идею, но архитектурное решение имеет ряд замечаний. Автор предлагает установить на крыше пристройки временные ограждающие конструкции и в летнее время открывать там кафе. У некоторых экспертов возникли сомнения о лёгкости таких конструкций и внешнем виде, который отразится на облике города, — отметил заместитель директора департамента градостроительства мэрии Ярославля — главный архитектор города Артём Цымбалов.
Точка в обсуждении пока не поставлена. Проекту ещё предстоит пройти государственную экспертизу, где все нюансы нужно будет учесть.