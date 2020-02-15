15 февраля суббота
СЕЙЧАС -1°С
usd 63.45
eur 68.77
СЕЙЧАС -1°С
usd 63.45
eur 68.77

Все новости

Все новости
Город

На крыше исторического здания в Ярославле хотят открыть ресторан

Проект обсудили в мэрии

2 462
14 Обсудить

Поделиться

На крыше исторического здания в Ярославле хотят открыть ресторан

На крыше исторического здания в Ярославле хотят открыть ресторан

На крыше исторического здания в Ярославле хотят открыть ресторан. Речь идет о доме № 42 на улице Свободы. Он был построен в 1900 году.

— Хозяин здания планирует переоборудовать крышу одноэтажной пристройки под площадку для летней веранды ресторана, который планируется открыть в этом здании на втором этаже. Над летней верандой предполагается соорудить навес, а пролёты между опорными конструкциями, поддерживающими навес, заполнить остеклением. По словам собственника, вся эта конструкция на зиму будет демонтироваться. Сама пристройка появилась в 2008 году и не является объектом культурного наследия, но входит в охранную зону памятника, — рассказал депутат муниципалитета Сергей Зубов.

Идея только обсуждается

Идея только обсуждается

— Печаль. Мало нам «Ауры», еще эта надстройка ограничит и исказит вид на церковь Вознесения с улицы Свободы, — прокомментировала идею ярославский архитектор и градозащитница Ольга Мазанова.

Предложение обсудили 14 февраля на градостроительном совете в мэрии. 

— В целом мы поддерживаем идею, но архитектурное решение имеет ряд замечаний. Автор предлагает установить на крыше пристройки временные ограждающие конструкции и в летнее время открывать там кафе. У некоторых экспертов возникли сомнения о лёгкости таких конструкций и внешнем виде, который отразится на облике города, — отметил заместитель директора департамента градостроительства мэрии Ярославля — главный архитектор города Артём Цымбалов.

В мэрии не против предложения

В мэрии не против предложения

Проекту ещё предстоит пройти государственную экспертизу

Проекту ещё предстоит пройти государственную экспертизу

Точка в обсуждении пока не поставлена. Проекту ещё предстоит пройти государственную экспертизу, где все нюансы нужно будет учесть.

А вы считаете хорошей такую идею?

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ2
    • ПЕЧАЛЬ1

    Поделиться

    Поделиться

    ресторан на крыше
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    Фарцовый
    15 фев 2020 в 11:44

    Цифры заносов в кабинеты растут, опережая инфляцию. Силовикам отщипывают регулярно на юридические проволочки.

    Гость
    15 фев 2020 в 10:50

    Руководство мэрии города конечно не против. Это не их город и они не связывают своё будущее с ним. У них дом в городе Москва.

    Татьяна
    15 фев 2020 в 10:15

    Оставьте в покое историческую часть города, скоро внукам показать нечего будет, а беда то в том, деньги , деньги затмевают глаза и умы.