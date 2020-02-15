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Живой концерт: по Ярославлю пустят бесплатный трамвай с саксофонистом на борту

Транспортники рассказали, как попасть на необычное выступление Нэкса Бризи

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Саксофонист&nbsp;Нэкс Бризи&nbsp;исполнит в трамвае мировые хиты и композиции собственного сочинения

Саксофонист Нэкс Бризи исполнит в трамвае мировые хиты и композиции собственного сочинения

В Ярославле транспортники в честь вчерашнего Дня святого Валентина решили сделать подарок влюбленным — запустить трамвай с саксофонистом на борту.

— Музыкальный трамвай отправится сегодня ровно в 18 часов от остановки «Улица Свердлова», — сообщили в Яргорэлектротрансе. — Он поедет по маршруту № 7 до остановки «Улица Волгоградская». Пассажиров ждет концерт с участием известного саксофониста Нэкса Бризи, который исполнит мировые хиты и композиции собственного сочинения. Оплачивать проезд никому не надо, вход в музыкальный трамвай свободный.

Нэкс Бризи — саксофонист, певец, автор песен, композитор, рэпер, исполнитель и комик. Он родом из Замбии — государства в Южной Африке. Сейчас живет и выступает в Ярославле.

В этом году День святого Валентина запомнится не только концертом саксофониста в трамвае. Вчера многих поразил неизвестный влюбленный парень, который сделал необычную валентинку для своей любимой.

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