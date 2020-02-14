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Власти попросили ярославцев бесплатно помочь сохранить развалины Петропавловского парка

Памятник архитектуры — в удручающем состоянии

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Здания в парке в удручающем состоянии

Здания в парке в удручающем состоянии

Сегодня в мэрии Ярославля на общественном совете при региональном департаменте охраны объектов культурного наследия обсуждают состояние объектов культурного наследия в Петропавловском парке. От наследия там осталось уже немного: практически одни кирпичи от некогда роскошных усадеб.

Чиновники разводят руками.

— Главная проблема сохранения зданий — отсутствие финансирования в достаточном объёме. В прошлом году подавали заявки на федеральное финансирование, но они были отклонены. Потому департамент обратился к общественному совету для поиска средств из других внебюджетных источников. Если есть возможность помочь, посодействовать в целях сохранения объектов культурного наследия, создать эскизы для восстановления, — выступила Наталья Грушевская, заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия.

У зданий в Петропавловском парке есть собственник — Росимущество. За то, что он не сохраняет объекты культурного наследия, как того требует законодательство, он получил штрафы в 100 тысяч за каждое здание из ансамбля парка.

Не все общественники согласились с идеей департамента о том, что кто-то бесплатно должен заниматься зданиями-памятниками.

— Росимущество должно это делать или все-таки какие-то волонтёры разрабатывать документацию? Это не тот путь, по которому мы должны идти для сохранения, — высказалась градозащитница Елена Богданова.

На совете решили, что стоит ещё раз обратиться к собственнику и напомнить ему об обязанности сохранить старинные усадьбы. 

— Здесь нужно искать хозяина и искать программы федеральные, чтобы приводить в порядок. Вот этой работой. Может помочь городу Росимущество. Но в целом нужен инвестор, — добавил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

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Петропавловский парк
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
14 фев 2020 в 17:46

Обнаглели в конец - типа мы ваши деньги растащим по своим московским закоулкам а вы типа свои развалины добровольно и бесплатно сами сохраняйте. Так и хочется вспомнить лозунг ВОВ - "... ... оккупантам!!"

ваш господин
14 фев 2020 в 17:05

Ярославское правительство готово потратить 17 миллионов 153 тысячи 680 рублей на ремонт малого конференц-зала для приема делегаций. Он располагается на первом этаже здания областной администрации на Советской площади😁