Власти попросили ярославцев бесплатно помочь сохранить развалины Петропавловского парка

Сегодня в мэрии Ярославля на общественном совете при региональном департаменте охраны объектов культурного наследия обсуждают состояние объектов культурного наследия в Петропавловском парке. От наследия там осталось уже немного: практически одни кирпичи от некогда роскошных усадеб.



Чиновники разводят руками.



— Главная проблема сохранения зданий — отсутствие финансирования в достаточном объёме. В прошлом году подавали заявки на федеральное финансирование, но они были отклонены. Потому департамент обратился к общественному совету для поиска средств из других внебюджетных источников. Если есть возможность помочь, посодействовать в целях сохранения объектов культурного наследия, создать эскизы для восстановления, — выступила Наталья Грушевская, заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия.



У зданий в Петропавловском парке есть собственник — Росимущество. За то, что он не сохраняет объекты культурного наследия, как того требует законодательство, он получил штрафы в 100 тысяч за каждое здание из ансамбля парка.



Не все общественники согласились с идеей департамента о том, что кто-то бесплатно должен заниматься зданиями-памятниками.



— Росимущество должно это делать или все-таки какие-то волонтёры разрабатывать документацию? Это не тот путь, по которому мы должны идти для сохранения, — высказалась градозащитница Елена Богданова.



На совете решили, что стоит ещё раз обратиться к собственнику и напомнить ему об обязанности сохранить старинные усадьбы.

