Бой филологов: выясняем, склоняется ли Брагино и существует ли Заволга

Из-за этого заголовка — «"Бесконечный ремонт": в Ярославле жители Брагино и Заволги возмутились из-за перекрытия магистралей» в редакции спорили полдня.

— Нет такого слова «Заволга»!

— Да так все уже давно говорят и всем понятно!

Есть в Ярославле вечные темы — лужа на переходе в начале улицы Свободы, обновление остановок и спор о том, как правильно называть Заволжский район и склонять Брагино.

Мы решили разобраться хотя бы с последними двумя пунктами. И обратились за экспертным мнением к филологам. Итак, что делать с «Брагино» и «Заволгой»