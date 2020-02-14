Бой филологов: выясняем, склоняется ли Брагино и существует ли Заволга

Из-за этого заголовка — «"Бесконечный ремонт": в Ярославле жители Брагино и Заволги возмутились из-за перекрытия магистралей» в редакции спорили полдня.
— Нет такого слова «Заволга»!
— Да так все уже давно говорят и всем понятно!
Есть в Ярославле вечные темы — лужа на переходе в начале улицы Свободы, обновление остановок и спор о том, как правильно называть Заволжский район и склонять Брагино.
Мы решили разобраться хотя бы с последними двумя пунктами. И обратились за экспертным мнением к филологам. Итак, что делать с «Брагино» и «Заволгой»
Мнение № 1
Доктор филологических наук Марина Шаманова, ЯрГУ имени Демидова:
— Публицистика включает в себя как разговорную, так и книжную лексику. Употребление названий «Брагино» и «Заволга» допустимо в СМИ, если материал носит неофициальный характер. Эти слова склоняются. Например, «Я живу в Брагине», но если мы добавляем к наименованию слово «район», то в таком случае произносим «в районе Брагино». Топоним «Заволга» пишется слитно, если имеется в виду название района.
Мнение № 2
Профессор Демидовского университета Елена Фёдорова:
— Слова «Брагино» и «Заволга» имеют сниженную окраску. Уместно употреблять слова «в районе Брагино» и «в Заволжском районе». Брагино — это сельцо, на месте которого возник район в Ярославле, поэтому название этого населенного пункта было перенесено на название района города. «Заволга» — это просторечное слово, созданное вопреки правилам русского языка.
Мнения филологов тоже разделились. А вы как называете эти два района?