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Бой филологов: выясняем, склоняется ли Брагино и существует ли Заволга

Как правильно называть эти районы Ярославля

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Трудный выбор

Трудный выбор

Из-за этого заголовка — «"Бесконечный ремонт": в Ярославле жители Брагино и Заволги возмутились из-за перекрытия магистралей» в редакции спорили полдня. 

— Нет такого слова «Заволга»!

— Да так все уже давно говорят и всем понятно!

Есть в Ярославле вечные темы — лужа на переходе в начале улицы Свободы, обновление остановок и спор о том, как правильно называть Заволжский район и склонять Брагино. 

Мы решили разобраться хотя бы с последними двумя пунктами. И обратились за экспертным мнением к филологам. Итак, что делать с «Брагино» и «Заволгой»

Мнение № 1

Доктор филологических наук Марина Шаманова, ЯрГУ имени Демидова:

 — Публицистика включает в себя как разговорную, так и книжную лексику. Употребление названий «Брагино» и «Заволга» допустимо в СМИ, если материал носит неофициальный характер. Эти слова склоняются. Например, «Я живу в Брагине», но если мы добавляем к наименованию слово «район», то в таком случае произносим «в районе Брагино». Топоним «Заволга» пишется слитно, если имеется в виду название района.

Мнение № 2

Профессор Демидовского университета Елена Фёдорова:

— Слова «Брагино» и «Заволга» имеют сниженную окраску. Уместно употреблять слова «в районе Брагино» и «в Заволжском районе». Брагино — это сельцо, на месте которого возник район в Ярославле, поэтому название этого населенного пункта было перенесено на название района города. «Заволга» — это просторечное слово, созданное вопреки правилам русского языка. 

Мнения филологов тоже разделились. А вы как называете эти два района?

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БрагиноЗаволга
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КОММЕНТАРИИ (20)

den
14 фев 2020 в 15:04

надо просто переименовать Брагино - в Манхэттен, а Заволгу - в Беверли-Хиллз) и спорить станет не о чем))

гость
14 фев 2020 в 14:56

да, крестьянским детям, пофигу...
они, все науки в школе, проходили мимо...

житель центра
14 фев 2020 в 14:54

очень важный вопрос затронула редакция!