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Город

В Ярославле объединят два детских сада: как объяснили это власти

Оба находятся в центре города, но не рядом

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Два детских сада <nobr class="_">№&nbsp;106</nobr> и 247 станут одним&nbsp;

Два детских сада № 106 и 247 станут одним 

Пока мэр Ярославля находится в отпуске, первый заместитель Алла Кибец подписала постановление об объединении детских садов. Под реорганизацию попали сады № 106 на проспекте Толбухина и № 247 на проспекте Октября, 68а. Причём к первому присоединяют сад № 247

Обе сада принадлежат департаменту образования мэрии Ярославля. Значит ли это, что заведения объединят в одном здании? И зачем эта реорганизация нужна? 

В мэрии объяснили. 

— Будет одно юрлицо, при этом все воспитанники будут посещать свои корпуса, как и раньше, педагогический состав также останется прежний. В условиях нормативного финансирования в детских садах малой комплектности средств для развития материально-технической базы недостаточно. При объединении ресурсов появится возможность их оптимального использования. Кроме того, дети из 247-го сада смогут получать помощь специалистов, таких как логопед, педагог-психолог, дефектолог из 106-го сада, — рассказали в департаменте образования мэрии Ярославля. 

Как правило, реорганизация подразумевает сокращения административного персонала. Видимо, под него могут попасть отделы бухгалтерии, заведующие садами, главные воспитатели. 

Подобным образом в Ярославской области реорганизовали больницы, объединяя в одну организацию разные учреждения. Но пациенты от этого пользы не увидели, список претензий к работе новой системы оказался значительным. 

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детский садреорганизация
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
14 фев 2020 в 15:40

Ох уж эта оптимизация- ничего хорошего нигде пока не вышло...

пока то да сё
14 фев 2020 в 15:37

Может подпишет вернуть детскую поликлинику в старое здание на пр.Ленина?! Ни чего оно не с трещиной,стоит как новое.

татьяна
14 фев 2020 в 15:30

если не рядом зачем объединять???