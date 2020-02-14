В Ярославле объединят два детских сада: как объяснили это власти

Пока мэр Ярославля находится в отпуске, первый заместитель Алла Кибец подписала постановление об объединении детских садов. Под реорганизацию попали сады № 106 на проспекте Толбухина и № 247 на проспекте Октября, 68а. Причём к первому присоединяют сад № 247 .

Обе сада принадлежат департаменту образования мэрии Ярославля. Значит ли это, что заведения объединят в одном здании? И зачем эта реорганизация нужна?

В мэрии объяснили.

— Будет одно юрлицо, при этом все воспитанники будут посещать свои корпуса, как и раньше, педагогический состав также останется прежний. В условиях нормативного финансирования в детских садах малой комплектности средств для развития материально-технической базы недостаточно. При объединении ресурсов появится возможность их оптимального использования. Кроме того, дети из 247-го сада смогут получать помощь специалистов, таких как логопед, педагог-психолог, дефектолог из 106-го сада, — рассказали в департаменте образования мэрии Ярославля.