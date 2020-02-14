Трудолюбивый «Валентин»: парень из Ярославля украсил для своей любимой город сердечками

За ночь на снегу такие сердечки появились в Ярославле в 14 местах Фото: читатель 76.RU

Сегодня утром ярославцы обратили внимание на красные сердечки с буквами «РИ» внутри, которые кто-то нарисовал на снегу по всему городу.

— День святого Валентина! — смекнули многие.



Нарисованы валентинки обычной красной краской из баллончиков Фото: читатель 76.RU

Совпадение это или нет, но неизвестный художник к 14 Февраля нарисовал 14 таких сердечек. Большинство из них — прямо под камерами городского видеонаблюдения, поэтому за рисунками можно наблюдать в режиме онлайн.



Влюблённый парень рисовал открытки ночью, пока в городе мало людей Фото: читатель 76.RU

Мы нашли человека, который видел того, кто ночью рисовал валентинки.

— Парень в красной куртке готовил сюрприз для своей возлюбленной, — сообщил он. — А буквы «РИ», как он объяснил, как-то связаны с её именем.



Большинство валентинок молодой человек нарисовал под камерами городского видеонаблюдения Фото: «Безопасный регион»

Девушки в нашей редакции отметили, что это очень мило.

— Самые милые сюрпризы всегда те, которые сделаны своими руками, — призналась заместитель главного редактора 76.RU Анна Ёлкина. — Даже если они кажутся странными и нелепыми, но кто-то потратил своё время для того, чтобы его любимая улыбнулась. Это прекрасно!



Увидела ли уже девушка, которой адресованы валентинки, сюрприз или нет — неизвестно Фото: читатель 76.RU