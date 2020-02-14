Трудолюбивый «Валентин»: парень из Ярославля украсил для своей любимой город сердечками

Сегодня утром ярославцы обратили внимание на красные сердечки с буквами «РИ» внутри, которые кто-то нарисовал на снегу по всему городу.
— День святого Валентина! — смекнули многие.
Совпадение это или нет, но неизвестный художник к 14 Февраля нарисовал 14 таких сердечек. Большинство из них — прямо под камерами городского видеонаблюдения, поэтому за рисунками можно наблюдать в режиме онлайн.
Мы нашли человека, который видел того, кто ночью рисовал валентинки.
— Парень в красной куртке готовил сюрприз для своей возлюбленной, — сообщил он. — А буквы «РИ», как он объяснил, как-то связаны с её именем.
Девушки в нашей редакции отметили, что это очень мило.
— Самые милые сюрпризы всегда те, которые сделаны своими руками, — призналась заместитель главного редактора 76.RU Анна Ёлкина. — Даже если они кажутся странными и нелепыми, но кто-то потратил своё время для того, чтобы его любимая улыбнулась. Это прекрасно!
Надеемся, что девушка по достоинству оценит валентинки, которые для неё сделал молодой человек в красной куртке.