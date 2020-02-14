14 февраля пятница
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.60
eur 69.18
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.60
eur 69.18

Все новости

Все новости
Город

Трудолюбивый «Валентин»: парень из Ярославля украсил для своей любимой город сердечками

За нарисованными на снегу валентинками можно наблюдать в режиме онлайн

2 047
17 Обсудить

Поделиться

За ночь на снегу такие сердечки появились в Ярославле в 14 местах

За ночь на снегу такие сердечки появились в Ярославле в 14 местах

Сегодня утром ярославцы обратили внимание на красные сердечки с буквами «РИ» внутри, которые кто-то нарисовал на снегу по всему городу.

— День святого Валентина! — смекнули многие.

Нарисованы валентинки обычной красной краской из баллончиков

Нарисованы валентинки обычной красной краской из баллончиков

Совпадение это или нет, но неизвестный художник к 14 Февраля нарисовал 14 таких сердечек. Большинство из них — прямо под камерами городского видеонаблюдения, поэтому за рисунками можно наблюдать в режиме онлайн. 

Влюблённый парень рисовал открытки ночью, пока в городе мало людей

Влюблённый парень рисовал открытки ночью, пока в городе мало людей

Мы нашли человека, который видел того, кто ночью рисовал валентинки.

— Парень в красной куртке готовил сюрприз для своей возлюбленной, — сообщил он. — А буквы «РИ», как он объяснил, как-то связаны с её именем.

Большинство валентинок молодой человек нарисовал под камерами городского видеонаблюдения

Большинство валентинок молодой человек нарисовал под камерами городского видеонаблюдения

Девушки в нашей редакции отметили, что это очень мило.

— Самые милые сюрпризы всегда те, которые сделаны своими руками, — призналась заместитель главного редактора 76.RU Анна Ёлкина. — Даже если они кажутся странными и нелепыми, но кто-то потратил своё время для того, чтобы его любимая улыбнулась. Это прекрасно!

Увидела ли уже девушка, которой адресованы валентинки, сюрприз или нет — неизвестно

Увидела ли уже девушка, которой адресованы валентинки, сюрприз или нет — неизвестно

Надеемся, что девушка по достоинству оценит валентинки, которые для неё сделал молодой человек в красной куртке.

А как поздравите своих любимых вы? Расскажите, что подарили и что получили в ответ!

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

любовьпраздник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

гость
14 фев 2020 в 13:53

мдаа...
шизофрения, она такая....
и на "поступки" толкает и сопли умиления выдавливает...

Гость
14 фев 2020 в 13:48

"Девушки в нашей редакции отметили, что это очень мило."
Конечно, когда в голове вместо мозга сентиментальные сопли, то это очень мило.

ваш господин
14 фев 2020 в 13:29

каков однако прохиндей , поменял баллончик с краской на секас 😁