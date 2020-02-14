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Ярославское правительство потратит 17 миллионов на ремонт зала для приема делегаций

Власти обосновали такие траты тем, что это помещение — визитная карточка региона

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На обновление конференц-зала потратят более 17 миллионов рублей

На обновление конференц-зала потратят более 17 миллионов рублей

Ярославское правительство готово потратить 17 миллионов 153 тысячи 680 рублей на ремонт малого конференц-зала для приема делегаций. Он располагается на первом этаже здания областной администрации на Советской площади. Документация на работы размещена на сайте госзакупок. Аукцион на выбор подрядчика назначен на 27 февраля. Работы должны быть проведены до 31 июля 2020 года.

В зале поменяют всю обстановку, системы вентиляции, сигнализации, коммунальные сети, освещение, установят двери из массива дуба, на пол положат новый ковролин, а потолок украсят лепниной.

Здесь губернатор и члены правительства принимают высоких гостей

Здесь губернатор и члены правительства принимают высоких гостей

Работы хотят завершить к концу июля этого года

Работы хотят завершить к концу июля этого года

О том, что в помещении запланирован ремонт, стало известно еще летом прошлого года. Но сумма, которая будет потрачена на него, тогда еще была не определена.

— Этот ремонт — плановый, — поясняла в прошлом году заместитель руководителя аппарата правительства Ярославской области Оксана Розенке. — С момента ввода в эксплуатацию здания в 1981 году ремонт в помещении никогда не проводился. За последние несколько лет в связи с активизацией деятельности правительства в направлении укрепления международных связей и активизации работы с инвесторами требования к помещениям, где проходит прием официальных делегаций, изменились. Ведь место переговоров в данном случае также является визитной карточкой региона. Плановый ремонт помещений даст возможность не только создать необходимые условия с учетом требований современности для приема высоких гостей, но и позволит расширить функционал использования помещений.

Аукцион на выбор подрядчика пройдет 27 февраля

Аукцион на выбор подрядчика пройдет 27 февраля

Схема помещения

Схема помещения

Основной зал вместимостью до 30 человек будет использоваться для совещаний и рабочих встреч губернатора области Дмитрия Миронова и членов правительства с федеральными и иностранными гостями. В кабинете на 10 человек также будут проходить совещания, рабочие встречи и прием губернатором граждан. Служебное помещение, прилегающее к залу, которое сейчас используется под хозяйственное обеспечение, после ремонта может быть отдано для регистрации граждан при их обращении в общественную приемную губернатора.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    14 фев 2020 в 12:47

    Визитная карточка города - это отремонтированные дороги, хороший общественный транспорт, счастливые жители, школы, садики и так далее. Лучше бы на эти деньги для города что-то сделали полезное.

    пенсия
    14 фев 2020 в 13:02

    Люди добрые за наводнение переживают, за дороги, за транспорт, а верхние только себе уют создают.

    Гость
    14 фев 2020 в 12:58

    А к чему эти декорации??? Пусть иностранные гости видят, как "хорошо" живёт Ярославская область. Не надо изображать из себя успешных хозяйственников. Или очередной карман пришла пора пополнить???