«Заказывают тоннами»: ярославец выставил на продажу заговорённую от коронавируса воду

Объявление Александра Смирнова о продаже заговорённой от коронавируса воды уже посмотрело больше тысячи человек

— Воду заговаривает 82-летняя баба Нина. Она поможет оберечься от злосчастного вируса. Даже если вы заболеете, то перенесёте болезнь легко и быстро исцелитесь. Заговорённая вода придаёт организму силы и очищает его. Принимать строго до 10 часов утра натощак 1 стакан после чистки зубов и протереть лицо этой же водой. После не умываться. В подарок вы получаете заговорённую красную нить на руку (оберег от сглаза). Также есть заговорённый чеснок и витамин С, — написано в объявлении.

Также в объявлении указано, что пол-литра такой жидкости «предприниматель» готов продать за 200 рублей, литр — за 350 рублей. Но как только дело доходит до сделки, автор объявления признаётся, что всё это не по-настоящему.



— Разместил это объявление, чтобы чисто постебаться, — объяснил Александр Смирнов. — Людям понравилось, пишут тоже с юмором — заказывают тоннами и пишут: «Молодец, чувак, жги дальше!». Бабу Нину я по «ТВ-3» увидел, там про какую-то слепую колдунью показывают что-то невнятное. Рад, что это объявление повеселило людей.



Паника из-за коронавируса в России продолжается, несмотря на все заверения медиков о том, что заболевание не так уж и опасно. По всей стране люди скупают медицинские маски и респираторы, а некоторые даже отказываются забирать посылки с AliExpress от китайских производителей.



О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.

