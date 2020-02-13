«Воспользовались дырой в законе»: мэрия не может прогнать из центра газель с навязчивой рекламой

Газель с рекламой на борту заняла выгодное место на площади Волкова Фото: Александра Савельева

В Ярославле чиновники объявили войну хитрому бизнесмену, решившему заработать на рекламе в центре города. Предприниматель пригнал газель с неоновой вывеской на борту, предлагая за довольно скромную по расценкам сумму размещать рекламные объявления. Машину он припарковал на самой площади Волкова — место просматриваемое и у водителей, и у пешеходов. За неделю, как машина стоит на этом месте, она успела примелькаться. Многие ярославцы возмущаются наглости бизнесмена, другие — завидуют его находчивости.

Оказалось, прогнать с этого места машину — не так просто. — Агентство по рекламе выходило на указанное место, неоднократно с владельцем рекламы беседовали и предупреждали о недопустимости такого размещения (экран мешает пешеходам и автомобилистам, препятствует безопасности движения). Установили автоинформатор на телефонные номера владельца рекламы о недопустимости подобного размещения, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. Видимо, бизнесмену автоинформатор не понравился, сейчас указанный в объявлении номер телефона выключен. Полномочиями по рекламе в Ярославле теперь заведуют областные власти — департамент имущественных и земельных отношений региона, туда и передали информацию о нарушителе. Городские чиновники также пожаловались в УФАС и ГИБДД. — Размещение рекламы на транспортных средствах регулируется статьёй 20 Федерального закона «О рекламе». Ждём результатов проверок. Владелец рекламы свои законные права и обязанности знает, поэтому ждет законных действий от компетентных лиц, — добавили в мэрии Ярославля.