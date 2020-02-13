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Город

«Воспользовались дырой в законе»: мэрия не может прогнать из центра газель с навязчивой рекламой

Ярославские чиновники делают всё, что могут, но бизнесмен оказался хитрее

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Газель с рекламой на борту заняла выгодное место на площади Волкова

Газель с рекламой на борту заняла выгодное место на площади Волкова

В Ярославле чиновники объявили войну хитрому бизнесмену, решившему заработать на рекламе в центре города. Предприниматель пригнал газель с неоновой вывеской на борту, предлагая за довольно скромную по расценкам сумму размещать рекламные объявления. Машину он припарковал на самой площади Волкова — место просматриваемое и у водителей, и у пешеходов. 

За неделю, как машина стоит на этом месте, она успела примелькаться. Многие ярославцы возмущаются наглости бизнесмена, другие — завидуют его находчивости. 

Оказалось, прогнать с этого места машину — не так просто. 

— Агентство по рекламе выходило на указанное место, неоднократно с владельцем рекламы беседовали и предупреждали о недопустимости такого размещения (экран мешает пешеходам и автомобилистам, препятствует безопасности движения). Установили автоинформатор на телефонные номера владельца рекламы о недопустимости подобного размещения, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Видимо, бизнесмену автоинформатор не понравился, сейчас указанный в объявлении номер телефона выключен. Полномочиями по рекламе в Ярославле теперь заведуют областные власти — департамент имущественных и земельных отношений региона, туда и передали информацию о нарушителе. Городские чиновники также пожаловались в УФАС и ГИБДД.

— Размещение рекламы на транспортных средствах регулируется статьёй 20 Федерального закона «О рекламе». Ждём результатов проверок. Владелец рекламы свои законные права и обязанности знает, поэтому ждет законных действий от компетентных лиц, — добавили в мэрии Ярославля. 

Если не считать претензии чиновников к тому, что его реклама мешает обзору, то других Правил дорожного движения владелец машины не нарушил.

— Правила дорожного движения он не нарушает. Такая автореклама демонстрирует собой законодательный пробел, которым пользуются умные предприниматели, — считает активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

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13 фев 2020 в 15:15

А мужик предприниматель молодец, знает как продвигаться за счет дыр в законе

гость
13 фев 2020 в 15:13

таки, все, норовят воспользоваться дырами...
коты и воры - дырами в заборе...
мыши (и не только) - половыми...
мэрия и предприниматели - дырами в законе...
ту, понимаешь, кто первым в дыру влез, тот и прав.

den
13 фев 2020 в 14:49

сама же мэрия и сделала дыру.. в центре вообще надо запретить парковку вдоль улиц