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Город

«Стоят из последних сил»: что будет с ярославскими атлантами, изуродованными металлопрофилем

Одно из красивейших зданий города после ремонта стало выглядеть ещё хуже

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Здание было закрыто долгое время, но когда его открыли, то обнажилось запустение

Здание было закрыто долгое время, но когда его открыли, то обнажилось запустение

Единственные в Ярославле атланты на здании усадьбы Дунаева, кажется, уже стоят из последних сил. Один из красивейших домов-памятников города на проспекте Октября много лет держали за забором и под строительной сеткой. Казалось, здание было на реставрации. Но вот его открыли, и взглядам прохожих открылись измученные атланты. 

Кажется, дом стал выглядеть ещё хуже&nbsp;

Кажется, дом стал выглядеть ещё хуже 

— Столько лет так любимые ярославцами атланты стояли загороженными лесами и грязными тряпками, якобы для реставрации, и вот ограждения сняты. И что? Только новая подложка под балконом, а атланты, как и прежде, стоят, истекающие красной кирпичной кровью, с выкрошенными руками, израненные и истерзанные, как на страшной войне. Вот вам и столица Золотого кольца России! — опубликовала фотографии в соцсетях ярославна Анна Градова. 

Градозащитники Ярославля с прошлой осени добиваются проверки работ на доме-памятнике. 

Под балконом прикрепили металлические листы, чтобы он не крошился&nbsp;

Под балконом прикрепили металлические листы, чтобы он не крошился 

Уникальный особняк купца Ивана Дунаева был построен в конце XIX века при табачной фабрике. По одной из легенд, владелец фабрики построил особняк на её территории, когда горожане стали обвинять производство в распространяющейся вони и вреде здоровью. Тогда купец заявил, что раз он живёт здесь, то никакого вреда от фабрики нет. 

Сейчас здание принадлежит правительству Ярославской области, находится на балансе подведомственного департамента имущественных и земельных отношений. Именно департамент охраны объектов культурного наследия все эти годы держал особняк за забором и отвечал за работы на нём. Чиновники объяснили, что будет со зданием дальше. 

Особняк некогда был одним из самых богатых в городе по своей архитектуре

Особняк некогда был одним из самых богатых в городе по своей архитектуре

— На данном объекте не проводилась комплексная реставрация, здание нуждается в проведении работ по сохранению. Департаментом оформлено задание на проведение работ по сохранению памятника. Проведенные работы по подшивке балкона металлопрофилем направлены на обеспечение безопасности граждан и являются временной мерой, —ответили 76.RU в областном департаменте охраны объектов культурного наследия. — Сохранность здания обеспечивается частным охранным предприятием на основании государственного контракта. В рамках выделенного бюджетного финансирования проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на поддержание здания в удовлетворительном состоянии: обслуживаются инженерные системы дома и ведется снабжение здания теплом и электричеством. Также прорабатывается вопрос о выделении бюджетного финансирования для проведения ремонтных работ на фасаде здания с сохранением всех архитектурных элементов. 

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реставрацияобъект культурного наследия
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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
13 фев 2020 в 12:24

рядом с этими бомжами надо обнаженных кариатид водрузить 😁

Гость
13 фев 2020 в 12:20

поддерживать это ваше старье невыгодно. Гораздо лучше, например, под видом капитального ремонта дорог провести коммуникации под новую застройку нужными людьми
Ну что вы как дети, чесслово

Гость
13 фев 2020 в 12:11

Жалко, жалко, ведь это ярославская достопримечательность, - четверо непьющих мужиков.