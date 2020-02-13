«Стоят из последних сил»: что будет с ярославскими атлантами, изуродованными металлопрофилем

Здание было закрыто долгое время, но когда его открыли, то обнажилось запустение

Единственные в Ярославле атланты на здании усадьбы Дунаева, кажется, уже стоят из последних сил. Один из красивейших домов-памятников города на проспекте Октября много лет держали за забором и под строительной сеткой. Казалось, здание было на реставрации. Но вот его открыли, и взглядам прохожих открылись измученные атланты.

— Столько лет так любимые ярославцами атланты стояли загороженными лесами и грязными тряпками, якобы для реставрации, и вот ограждения сняты. И что? Только новая подложка под балконом, а атланты, как и прежде, стоят, истекающие красной кирпичной кровью, с выкрошенными руками, израненные и истерзанные, как на страшной войне. Вот вам и столица Золотого кольца России! — опубликовала фотографии в соцсетях ярославна Анна Градова.

Уникальный особняк купца Ивана Дунаева был построен в конце XIX века при табачной фабрике. По одной из легенд, владелец фабрики построил особняк на её территории, когда горожане стали обвинять производство в распространяющейся вони и вреде здоровью. Тогда купец заявил, что раз он живёт здесь, то никакого вреда от фабрики нет.



Сейчас здание принадлежит правительству Ярославской области, находится на балансе подведомственного департамента имущественных и земельных отношений. Именно департамент охраны объектов культурного наследия все эти годы держал особняк за забором и отвечал за работы на нём. Чиновники объяснили, что будет со зданием дальше.