В Ярославской области девушка разыскивает своего дедушку. Но у нее есть лишь фото мамы

У девушки есть только фото её мамы

Девушка из Новгородской области разыскивает своего дедушку, которого никогда не видела.



— Я знаю, что зовут его Николай, ему за 60, и он живёт в Ярославской области, — рассказала Лейла Аббасова. — Мы никогда не виделись. Почему так произошло, я не знаю, спросить не у кого. У меня есть только фотография моей мамы. Её зовут Елена Николаевна, она родилась в 1974 году.



По информации девушки, её дед живёт в селе Покров Даниловского района.



— Я ищу всех родственников: тётю, дедушку, бабушку, — написала Лейла.

