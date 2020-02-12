В Ярославской области девушка разыскивает своего дедушку. Но у нее есть лишь фото мамы

Девушка из Новгородской области разыскивает своего дедушку, которого никогда не видела.
— Я знаю, что зовут его Николай, ему за 60, и он живёт в Ярославской области, — рассказала Лейла Аббасова. — Мы никогда не виделись. Почему так произошло, я не знаю, спросить не у кого. У меня есть только фотография моей мамы. Её зовут Елена Николаевна, она родилась в 1974 году.
По информации девушки, её дед живёт в селе Покров Даниловского района.
— Я ищу всех родственников: тётю, дедушку, бабушку, — написала Лейла.
Девушка просит своих родных, узнавших на фото её маму, написать ей сообщение в соцсети «ВКонтакте».