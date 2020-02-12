Ярославец пытался спрятать от приставов грузовик в промзоне, чтобы не платить ребёнку алименты

Ярославец задолжал по алиментам крупную сумму. Суд обязал его выплатить ребёнку 350 тысяч рублей, но рассчитываться с долгом мужчина не спешил, скрывал свой доход.



— Мужчина пошел на то, что представил судебным приставам недостоверные справки о доходах, — рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов. — Должник шёл на любые ухищрения, чтобы не платить ребенку алименты.



Когда приставы узнали, что у мужчины в собственности есть грузовик, то авто пропало. Разыскать его удалось на стоянке в промзоне. Грузовик арестовали, теперь его готовят к продаже. Деньги от реализации машины пойдут на погашение долга по алиментам.

