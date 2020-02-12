12 февраля среда
СЕЙЧАС -1°С
usd 63.95
eur 69.77
СЕЙЧАС -1°С
usd 63.95
eur 69.77

Все новости

Все новости
Город

Колесу обозрения в Ярославле в три раза сократили штраф, выписанный после ЧП

Суд признал наказание для аттракциона слишком суровым

712
2 Обсудить

Поделиться

Владельцы аттракциона получили штраф в 300 тысяч рублей после ЧП, когда колесо закрутилось в обратную сторону

Владельцы аттракциона получили штраф в 300 тысяч рублей после ЧП, когда колесо закрутилось в обратную сторону

Владельцы колеса обозрения в Ярославле доказали в суде, что наказание за ЧП, произошедшее в июле 2019 года, оказалось слишком суровым. Тогда аттракцион с людьми на борту внезапно закрутился в обратную сторону, пассажиров начали срочно эвакуировать. После происшествия почти два месяца шли разбирательства административно-технического надзора, нашли нарушения в работе колеса, владельцам аттракциона компании «Триколор К» выставили штраф в 330 тысяч рублей. 

Но с наказанием уже тогда владелец был не согласен.

— У нас было четыре проверки в 2018-м и две в 2019-м. Вердикт инспекции после всех — ни одного замечания, — рассказывал бизнесмен Владимир Коллар. — Если мы такие плохие и безответственные, то где была инспекция полтора года? Наше колесо не нравится власти? Не нравится жителям и гостям города? Мы плохо благоустроили бывшую свалку? Нашим колесом успешно отчитались перед президентом по программе развития внутреннего туризма в Ярославской области в 2018 году, а теперь оно уже и не нужно? Нас хотят выжить, отжать бизнес? Не получится! 

Бизнесмен обратился в арбитражный суд, требуя обжаловать результаты проверки административно-технического надзора. И суд признал наказание для аттракциона слишком суровым. 

— Суд постановил изменить постановление инспекции административно-технического надзора в части размера административного наказания, назначив его в виде 100 000 рублей штрафа. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать, — говорится в решении арбитражного суда Ярославской области. 

Но по мнению владельцев колеса, это ещё не конец истории.

— Пока нам известна только резолютивная часть не вступившего в законную силу решения суда, где мы видим лишь изменение размера административного наказания до суммы в 100 000 рублей. Но нет его мотивировочной части. Как только мы её увидим и поймём, за что же нас всё-таки оштрафовали, сможем принять решение о целесообразности подачи апелляции. Не забываем и о том, что такое право есть и у инспекции, — прокомментировал ситуацию Владимир Коллар. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

колесо обозренияштраф
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
12 фев 2020 в 15:29

А чьё колёсико,частное что ли,или городское.