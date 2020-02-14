Жители дома, где взорвался газ, пьют успокоительное: реакция мэрии

В четыре квартиры до сих пор не заселили жителей

Недавно мы писали, что жители дома на улице Панина, где в ночь на 1 декабря прогремел взрыв газа, до сих пор не могут жить полноценной жизнью. В четыре наиболее пострадавшие квартиры людей вообще не пускают. Причем люди считают, что ремонт неоправданно затянулся. До сих пор не во всех квартирах вставлены разбитые стекла. Из-за этого у остальных холодно, в некоторых квартирах нет газа.



— Нам уже надоело скитаться по чужим квартирам, сидим на успокоительном, — пожаловались люди.

Также люди говорят, что до сих пор не знают, безопасен ли их дом для проживания, — никаких документов об этом им не показывали. Мы адресовали эти вопросы в мэрию.

