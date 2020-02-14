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Город Взрыв газа на Панина

Жители дома, где взорвался газ, пьют успокоительное: реакция мэрии

Власти Ярославля рассказали о ситуации с ремонтом

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В четыре квартиры до сих пор не заселили жителей

В четыре квартиры до сих пор не заселили жителей

Недавно мы писали, что жители дома на улице Панина, где в ночь на 1 декабря прогремел взрыв газа, до сих пор не могут жить полноценной жизнью. В четыре наиболее пострадавшие квартиры людей вообще не пускают. Причем люди считают, что ремонт неоправданно затянулся. До сих пор не во всех квартирах вставлены разбитые стекла. Из-за этого у остальных холодно, в некоторых квартирах нет газа.

— Нам уже надоело скитаться по чужим квартирам, сидим на успокоительном, — пожаловались люди.

Также люди говорят, что до сих пор не знают, безопасен ли их дом для проживания, — никаких документов об этом им не показывали. Мы адресовали эти вопросы в мэрию.

— К работе по оценке состояния дома привлечен институт «Ярославльгражданпроект», дом признан пригодным для проживания. При проведении ремонтных работ на первом этапе была снята аварийность конструкций. Сейчас продолжается их восстановление. На втором этапе выработаны технические решения по внутренним работам. Сейчас документы проходят проверку, после неё будет заключаться контракт на проведение самих работ. В контракте будут определены и сроки проведения ремонтов, — прокомментировал начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии Алексей Чикалев.

Напомним, взрыв газа прогремел на третьем этаже второго подъезда брагинской пятиэтажки поздно вечером 30 ноября. В этот момент в квартире находился 18-летний парень. С места происшествия его с ожогами увезли в больницу. К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Спустя две недели он скончался. Дом не признали аварийным, большинство жильцов после происшествия вернулись в свои квартиры.

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взрыв газаулица Панина
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КОММЕНТАРИИ (7)

Ярославец
14 фев 2020 в 08:02

В отставку Волкова за это безобразие, был очень печальный случай на 6 Железнодорожной, так вот такого жлобства не было!!!

Фото пользователя
14 фев 2020 в 07:43

Мера и губера - в отставку.

Гость
14 фев 2020 в 07:29

К майским въедут...