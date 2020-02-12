Прокуратура проверит, почему задерживают строительство поликлиники в Ярославле за полмиллиарда

В Ярославле начались проблемы со строительством детской поликлиники во Фрунзенском районе. Её возводят по национальному проекту «Жильё и городская среда». Испытание не прошли сваи фундамента, из-за чего работы приостановились. В декабре 2019 года расторгли контракт с подрядчиком — «Группой компаний ЕКС».
Власти объяснили ситуацию, рассказав, что понадобилось скорректировать проект здания. Но информация о задержке сроков строительства поликлиники вызвала резонанс. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова направила запрос в прокуратуру с требованием проверить работу властей и подрядчика.
— Эта карусель с подрядной организацией и расторжение контракта наводят на плохие мысли. Направила прокурору области запрос по строительству детской поликлиники во Фрунзенском районе. Информация, которая прошла в СМИ, даёт основание на принятие мер прокурорского реагирования, — считает депутат Елена Кузнецова.
По заверению областного департамента строительства, возводить поликлинику за 450 миллионов рублей продолжат со второго квартала 2020 года.
Кстати, московская компания ЕКС получила крупнейшие в Ярославле подряды по ремонту Добрынинского путепровода почти на миллиард рублей, а также ремонту Тутаевского шоссе на 650 миллионов рублей.