Прокуратура проверит, почему задерживают строительство поликлиники в Ярославле за полмиллиарда

В Ярославле начались проблемы со строительством детской поликлиники во Фрунзенском районе. Её возводят по национальному проекту «Жильё и городская среда». Испытание не прошли сваи фундамента, из-за чего работы приостановились. В декабре 2019 года расторгли контракт с подрядчиком — «Группой компаний ЕКС».

Власти объяснили ситуацию, рассказав, что понадобилось скорректировать проект здания. Но информация о задержке сроков строительства поликлиники вызвала резонанс. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова направила запрос в прокуратуру с требованием проверить работу властей и подрядчика.