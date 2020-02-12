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Прокуратура проверит, почему задерживают строительство поликлиники в Ярославле за полмиллиарда

Контракт с текущим подрядчиком расторгли

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В строительстве поликлиники во Фрунзенском районе возникла пауза

В строительстве поликлиники во Фрунзенском районе возникла пауза

В Ярославле начались проблемы со строительством детской поликлиники во Фрунзенском районе. Её возводят по национальному проекту «Жильё и городская среда». Испытание не прошли сваи фундамента, из-за чего работы приостановились. В декабре 2019 года расторгли контракт с подрядчиком — «Группой компаний ЕКС».

Власти объяснили ситуацию, рассказав, что понадобилось скорректировать проект здания. Но информация о задержке сроков строительства поликлиники вызвала резонанс. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова направила запрос в прокуратуру с требованием проверить работу властей и подрядчика.

— Эта карусель с подрядной организацией и расторжение контракта наводят на плохие мысли. Направила прокурору области запрос по строительству детской поликлиники во Фрунзенском районе. Информация, которая прошла в СМИ, даёт основание на принятие мер прокурорского реагирования, — считает депутат Елена Кузнецова. 

По заверению областного департамента строительства, возводить поликлинику за 450 миллионов рублей продолжат со второго квартала 2020 года. 

Кстати, московская компания ЕКС получила крупнейшие в Ярославле подряды по ремонту Добрынинского путепровода почти на миллиард рублей, а также ремонту Тутаевского шоссе на 650 миллионов рублей. 

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нацпроектдетская поликлиника
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КОММЕНТАРИИ (4)

Диктатор
12 фев 2020 в 13:16

Давно пора проверить схемы работы с этим подрядчиком

Гость
12 фев 2020 в 13:10

Да уж. Ничего хорошего с пришлыми строителями и перевозчиками в Ярославле не получается. Но власти с маниакальным упорством отдают им подряды. Похоже это жжжж неспроста.

ded54goda
12 фев 2020 в 13:07

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