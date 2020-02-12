ФСБ в Ярославле массово проверяет учебные заведения

В Ярославле начались массовые проверки общественных мест и колледжей на антитеррористическую защищённость. Их проводят сотрудники регионального УФСБ.
— Проверки плановые. В течение года будут проводиться и в других учебных заведениях. С этого года проводятся в средних учебных заведениях, так как по России участились ЧП с участием подростков по месту учебы, — рассказал 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам.
В феврале сотрудники силового ведомства проверили промышленно-экономический и медицинский колледжи, а также профессиональный колледж