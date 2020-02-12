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ФСБ в Ярославле массово проверяет учебные заведения

Это связывают с терактами, прокатившимися по стране в 2019 году

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Проверки в колледжах начались после серии ЧП в учебных заведениях страны

Проверки в колледжах начались после серии ЧП в учебных заведениях страны

В Ярославле начались массовые проверки общественных мест и колледжей на антитеррористическую защищённость. Их проводят сотрудники регионального УФСБ. 

— Проверки плановые. В течение года будут проводиться и в других учебных заведениях. С этого года проводятся в средних учебных заведениях, так как по России участились ЧП с участием подростков по месту учебы, — рассказал 76.RU источник, близкий к правоохранительным органам. 

В феврале сотрудники силового ведомства проверили промышленно-экономический и медицинский колледжи, а также профессиональный колледж № 12. Отслеживают пути эвакуации из зданий, действия администрации при ЧП. 

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УФСБ России по Ярославской областиантитеррористическая безопасность
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КОММЕНТАРИИ (2)

Ттт
12 фев 2020 в 13:25

Гасторбайтеры с Украины рулят.

Андрей
12 фев 2020 в 12:07

Сейчас идет эвакуация дома 78 по улице Свободы...