12 февраля среда
СЕЙЧАС -1°С
usd 63.95
eur 69.77
СЕЙЧАС -1°С
usd 63.95
eur 69.77

Все новости

Все новости
Город

В Рыбинске мэр отдаст в частные руки здание-памятник, чтобы выкупить Дворец культуры

Зачем власти пошли на эту схему

590
1 Обсудить

Поделиться

Дворцы культуры в Рыбинске до сих пор очень популярны&nbsp;

Дворцы культуры в Рыбинске до сих пор очень популярны 

Мэр Рыбинска Денис Добряков решил, что городу необходим ещё один Дворец культуры — «Полиграф», который сейчас находится в частной собственности. Администрация задумала вернуть здание городу, но денег на его покупку в бюджете нет. Речь идёт примерно о 25 миллионах рублей. 

Чтобы заполучить «Полиграф», администрация пошла на сделку с владельцем, предложив ему взамен здание бывшей школы № 3, это объект культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская». Однако по закону такой обмен не разрешён, поэтому администрация Рыбинска срочно будет выставлять на продажу здание бывшей гимназии на улице Ломоносова. 

—  Функциональный статус этого объекта был давно утерян. Ни кружков, ни секций там уже много лет не было. Сейчас мы намерены вернуть это. Первое, что нужно сделать, — Дом культуры должен стать муниципальной собственностью, — считает глава Рыбинска Денис Добряков. — Владельца ДК «Полиграф» заинтересовало здание бывшей третьей школы, находящееся в муниципальной собственности. Этот объект нам не удается продать с 2013 года.

Видимо, теперь аукцион по продаже должен пройти быстрее, когда городская администрация вслух объявила о схеме, которую планирует провернуть. В администрации Рыбинска также заявили, что собираются благоустраивать площадь перед дворцом культуры по губернаторской программе. 

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Рыбинскобъект культурного наследияДворец культуры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
12 фев 2020 в 15:10

Здание Мариинской гимназии(бывшая школа №3) г.Рыбинск ул. Ломогосова 14-обьект регионального значения,3х этажное не жилое,пл.3535,1кв.м. включено в план привитизации по балансовой стоимости 11,1млн.руб.,а ранее находилось в качестве залога МУП Теплоэнерго и было оценено в 14млн.руб.
Учитывая,что объект не оценён и не выставлен на торги,остаётся непонятным к чему потребовалось так срочно созывать внеочередной муниципальный совет 12.02.2020г и принимать на нём поправки вбюджет города на 25млн. руб.для приобретения ДК "Полиграф".