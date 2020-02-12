В Рыбинске мэр отдаст в частные руки здание-памятник, чтобы выкупить Дворец культуры

Дворцы культуры в Рыбинске до сих пор очень популярны

Мэр Рыбинска Денис Добряков решил, что городу необходим ещё один Дворец культуры — «Полиграф», который сейчас находится в частной собственности. Администрация задумала вернуть здание городу, но денег на его покупку в бюджете нет. Речь идёт примерно о 25 миллионах рублей.

Чтобы заполучить «Полиграф», администрация пошла на сделку с владельцем, предложив ему взамен здание бывшей школы № 3, это объект культурного наследия регионального значения «Гимназия женская Мариинская». Однако по закону такой обмен не разрешён, поэтому администрация Рыбинска срочно будет выставлять на продажу здание бывшей гимназии на улице Ломоносова.