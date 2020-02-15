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Город Ну и дыра! Фоторепортаж

Ярославец выложил фото заброшенного детского лагеря «Орлёнок». Выглядит жутковато

Смотрим, как время и запустение изменили это место

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Палата жилого корпуса

Палата жилого корпуса

Здесь когда-то кипела жизнь, шумели дети, вообще было весело. А теперь только пустота и разорение. Это лагерь «Орлёнок» в Ярославском районе. В советские годы сюда на лето приезжали вожатые и школьники. А сейчас — голые стены и разбитые окна. Но есть в этом нынешнем, непарадном облике своя эстетика. Эстетика заброшенных мест... Так называет ее ярославский фотограф Артём Кот. Он ездит по ближним и дальним уголкам региона и снимает такие вот покинутые, опустевшие территории. С его разрешения мы публикуем подборку февральских фото лагеря «Орлёнок». 

Добро пожаловать в прошлое!

Добро пожаловать в прошлое!

Это был основной корпус. Внутри располагались комнаты для детей. Каждая рассчитана на четырех ребятишек

Это был основной корпус. Внутри располагались комнаты для детей. Каждая рассчитана на четырех ребятишек

Каждое лето лагерь принимал детей

Каждое лето лагерь принимал детей

Это второй этаж клуба. Здесь располагалась игротека

Это второй этаж клуба. Здесь располагалась игротека

А это первый этаж клуба. Тут устраивали зажигательные дискотеки. Возможно, под музыку, звучавшую из этой колонки, кто-то впервые признался в любви

А это первый этаж клуба. Тут устраивали зажигательные дискотеки. Возможно, под музыку, звучавшую из этой колонки, кто-то впервые признался в любви

Свет, но не надежды

Свет, но не надежды

Есть ли еще дверь, которую когда-то отпирал этот ключ?

Есть ли еще дверь, которую когда-то отпирал этот ключ?

Много лет назад обстановка не выглядела такой мрачной

Много лет назад обстановка не выглядела такой мрачной

Те, кто отдыхал в лагере, вспоминают, что у этой башни сбоку был кран, ребята наливали воду в «полторашки» с какими-то камешками — вроде как для фильтрации.&nbsp;За башней была деревянная столовая. Сейчас ее уже нет<br>

Те, кто отдыхал в лагере, вспоминают, что у этой башни сбоку был кран, ребята наливали воду в «полторашки» с какими-то камешками — вроде как для фильтрации. За башней была деревянная столовая. Сейчас ее уже нет

А в этом здании была бухгалтерия. Сюда бегали, чтобы позвонить домой

А в этом здании была бухгалтерия. Сюда бегали, чтобы позвонить домой

Здесь были расположены всякие хозяйственные помещения

Здесь были расположены всякие хозяйственные помещения

Важное здание — медпункт

Важное здание — медпункт

Это клуб. Днем здесь работали кружки, а вечером проводились дискотеки и кинопоказы

Это клуб. Днем здесь работали кружки, а вечером проводились дискотеки и кинопоказы

Этот фонарь еще помнит веселые детские голоса, которые звучали в «Орлёнке» каждое лето

Этот фонарь еще помнит веселые детские голоса, которые звучали в «Орлёнке» каждое лето

Друзья! Мы ищем тех, кто в детстве отдыхал в этом лагере! Расскажите, как проводили время? Покажите фото из лагеря. Очень ждем ваших историй на почту 76@rugion.ru (с пометкой «Орлёнок»). 

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фотолагерь "Орлёнок"
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
15 фев 2020 в 11:06

Съездите в то место где был лагерь имени Будённого .Это на реке Ить и хорошо видно с дороги на Тутаев левый берег. Там ещё больше жуть. А "Орлёнок" в Ярославском районе это недалеко от села Глебовское по даниловской дороге. От этого лагеря в своё время отказался завод ЯЗТА. Кстати в Ярославской области аж 3 пионерских лагеря были с названием "Орлёнок". Ещё- рядом с городом Мышкин и рядом с Борисоглебом.

ваш господин
15 фев 2020 в 10:50

злые коммунисты повсеместно строили мрачные и зловещие лагеря для издевательств над глупым и забитым народом 😁

Гость
15 фев 2020 в 10:50

А где находится то? Может кто подсказать?