Ярославец выложил фото заброшенного детского лагеря «Орлёнок». Выглядит жутковато

Здесь когда-то кипела жизнь, шумели дети, вообще было весело. А теперь только пустота и разорение. Это лагерь «Орлёнок» в Ярославском районе. В советские годы сюда на лето приезжали вожатые и школьники. А сейчас — голые стены и разбитые окна. Но есть в этом нынешнем, непарадном облике своя эстетика. Эстетика заброшенных мест... Так называет ее ярославский фотограф Артём Кот. Он ездит по ближним и дальним уголкам региона и снимает такие вот покинутые, опустевшие территории. С его разрешения мы публикуем подборку февральских фото лагеря «Орлёнок».