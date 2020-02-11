Быстро забрать деньги и уйти на спецсчёт не получится: как изменили закон о капремонте

Теперь выйти из общего котла быстро не получится Фото: Александра Савельева

Сегодня Ярославская областная дума во втором чтении приняла изменения в закон о региональном фонде капитального ремонта. Несмотря на противоречия об идее одной из поправок, её «продавили» на голосовании. Но есть и хорошие новости среди поправок: разъясняем, что нового ждёт ярославцев в капремонте. С новостроек передумали брать деньги пораньше Одной из самых спорных идей была та, где предлагалось начать брать взносы на капремонт с домов-новостроек уже через три года после постройки вместо 4 с половиной лет.

— К этому времени заканчиваются гарантийные обязательства, часто начинает капать крыша. Если к этому времени уже будут сделаны накопления, то жители смогут спокойно поправить дефекты, — выступал тогда за поправку заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Но её отклонили, оставив срок в 4 с половиной года — через столько лет жители новых домов начнут платить взносы за капитальный ремонт. Уйти из общего котла быстро не получится А вот другой спорный вопрос всё же приняли: время перехода дома из общего котла фонда капремонта на индивидуальный счёт увеличили с трёх месяцев до года. — Противники законопроекта говорят, что мы создаём препятствия при переходе на спецсчет. Но акцентирую внимание, срок в три месяца ставит под угрозу исполнение краткосрочного плана и финансовую стабильность фонда, который в половине домов области проводит ремонты и делает это достаточно успешно, — объяснял необходимость поправки депутат Александр Тарасенков. — Порядка 20% домов в год принимают решение о выходе на спецсчета, около 200 миллионов рублей изымается при этом из фонда. Без предварительного планирования это опасно: к началу года расторгованы уже половина средств фонда на контракты по ремонтам. Поэтому заявления от жителей предлагается согласовывать на следующий год.

Депутаты привели статистику о том, что каждый год десятки домов решаются копить деньги на ремонт на отдельном счёте, а не в общем котле фонда капремонта. И настаивали вместе с директором фонда капремонта, что они забирают с собой крупные суммы, уже распланированные на ремонты. в 2019-м 123 дома забрали на спецсчета свои накопленные 128 миллионов рублей; в 2018-м 180 миллионов рублей изъяли из фонда на спецсчета. При этом, по данным облдумы, в общем котле находятся 6800 домов, на спецсчетах — 2155. Все вместе ярославцы накопили 4,3 миллиарда рублей. — В 2019 году только семь домов подали заявления о входе в фонд. Был у нас случай уловки со стороны жителей, когда сперва делали один вид работ на спецсчёте, потом деньги закончились, пошли в фонд, требуя скорее им сделать замену лифтов за счёт общего котла, — рассказал депутат Виктор Волончунас. Против этой поправки выступали представители оппозиции в облдуме.

В основно, на спецсчета уходят нестарые дома Фото: Александра Савельева

— С каждым годом сумма будет уменьшаться, все, кто хотел уйти на спецсчета, — ушли. Уверен, в этом году будет сумма около 100 миллионов. Поэтому я бы не говорил о том, что эта сумма влияет на устойчивую работу фонда. Я предполагаю, это связано с чем-то другим, что деньги удерживаются, — высказался депутат Эльхан Мардалиев. — Это всё-таки деньги ярославцев, это они собирали их в фонде. Неэтично с нашей стороны удлинять процедуру доступа людей к собственным деньгам. Они будут забирать из фонда свои же деньги и тратить их на свой дом.