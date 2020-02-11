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Быстро забрать деньги и уйти на спецсчёт не получится: как изменили закон о капремонте

Объясняем суть поправок, принятых ярославской думой

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Теперь выйти из общего котла быстро не получится&nbsp;

Теперь выйти из общего котла быстро не получится 

Сегодня Ярославская областная дума во втором чтении приняла изменения в закон о региональном фонде капитального ремонта. Несмотря на противоречия об идее одной из поправок, её «продавили» на голосовании. Но есть и хорошие новости среди поправок: разъясняем, что нового ждёт ярославцев в капремонте. 

С новостроек передумали брать деньги пораньше 

Одной из самых спорных идей была та, где предлагалось начать брать взносы на капремонт с домов-новостроек уже через три года после постройки вместо 4 с половиной лет. 

— К этому времени заканчиваются гарантийные обязательства, часто начинает капать крыша. Если к этому времени уже будут сделаны накопления, то жители смогут спокойно поправить дефекты, — выступал тогда за поправку заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Но её отклонили, оставив срок в 4 с половиной года — через столько лет жители новых домов начнут платить взносы за капитальный ремонт.

Уйти из общего котла быстро не получится

А вот другой спорный вопрос всё же приняли: время перехода дома из общего котла фонда капремонта на индивидуальный счёт увеличили с трёх месяцев до года. 

— Противники законопроекта говорят, что мы создаём препятствия при переходе на спецсчет. Но акцентирую внимание, срок в три месяца ставит под угрозу исполнение краткосрочного плана и финансовую стабильность фонда, который в половине домов области проводит ремонты и делает это достаточно успешно, — объяснял необходимость поправки депутат Александр Тарасенков. — Порядка 20% домов в год принимают решение о выходе на спецсчета, около 200 миллионов рублей изымается при этом из фонда. Без предварительного планирования это опасно: к началу года расторгованы уже половина средств фонда на контракты по ремонтам. Поэтому заявления от жителей предлагается согласовывать на следующий год. 

Депутаты привели статистику о том, что каждый год десятки домов решаются копить деньги на ремонт на отдельном счёте, а не в общем котле фонда капремонта. И настаивали вместе с директором фонда капремонта, что они забирают с собой крупные суммы, уже распланированные на ремонты. 

  • в 2019-м 123 дома забрали на спецсчета свои накопленные 128 миллионов рублей;
  • в 2018-м 180 миллионов рублей изъяли из фонда на спецсчета. 

При этом, по данным облдумы, в общем котле находятся 6800 домов, на спецсчетах — 2155. Все вместе ярославцы накопили 4,3 миллиарда рублей. 

— В 2019 году только семь домов подали заявления о входе в фонд. Был у нас случай уловки со стороны жителей, когда сперва делали один вид работ на спецсчёте, потом деньги закончились, пошли в фонд, требуя скорее им сделать замену лифтов за счёт общего котла, — рассказал депутат Виктор Волончунас. 

Против этой поправки выступали представители оппозиции в облдуме. 

В основно, на спецсчета уходят нестарые дома&nbsp;

В основно, на спецсчета уходят нестарые дома 

— С каждым годом сумма будет уменьшаться, все, кто хотел уйти на спецсчета, — ушли. Уверен, в этом году будет сумма около 100 миллионов. Поэтому я бы не говорил о том, что эта сумма влияет на устойчивую работу фонда. Я предполагаю, это связано с чем-то другим, что деньги удерживаются, — высказался депутат Эльхан Мардалиев. — Это всё-таки деньги ярославцев, это они собирали их в фонде. Неэтично с нашей стороны удлинять процедуру доступа людей к собственным деньгам. Они будут забирать из фонда свои же деньги и тратить их на свой дом.

Но это мнение не убедило фракцию «Единая Россия» отказаться от поправки, и её приняли: 18 депутатов проголосовали за, 14 — против и 13 воздержались.

Что ещё приняли

Как бонус в перечень услуг по капремонту включили оценку технического состояния дома, которую будут делать за счёт средств фонда. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

Иван
11 фев 2020 в 16:58

Ударили прежде всего по своему же любимому общему котлу - они сделали условия перехода в него более привлекательными ? Наоборот! Теперь каждый невступивший знает что быстро выйти не получится - будет он вступать? Нет. Это такая сложная мысль, чтобы ее не понять?

Николя
11 фев 2020 в 16:56

Я не понимаю, у государства что забот мало? Что им мешает всю эту тягомотину сделать добровольной, и откреститься уже от частной собственности граждан?
Передали бы уже давно в собственность, установили налог на имущество, он же, считай, налог на богатство, и всё. Чего лезть к людям то, пусть живут как хотят в своих домах.

ваш господин
11 фев 2020 в 16:46

короче - это наша корова и мы ее доим 😁