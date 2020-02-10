Прижали за главное: у ярославца арестовали айфон за десятки штрафов ГИБДД

В Ярославле у водителя арестовали айфон седьмой модели за 43 штрафа ГИБДД. Мужчина часто ездит между регионами на машине, игнорируя разрешённые на трассах скорости и не обращая внимания на камеры, фиксирующие превышение.

— За короткий период времени из центров автоматизированной фиксации административных правонарушений Ярославской, Московской, Вологодской и Смоленской областей в отдел по взысканию административных штрафов поступило более 40 исполнительных документов, — рассказали в УФССП по Ярославской области.