Прижали за главное: у ярославца арестовали айфон за десятки штрафов ГИБДД

В Ярославле у водителя арестовали айфон седьмой модели за 43 штрафа ГИБДД. Мужчина часто ездит между регионами на машине, игнорируя разрешённые на трассах скорости и не обращая внимания на камеры, фиксирующие превышение.
— За короткий период времени из центров автоматизированной фиксации административных правонарушений Ярославской, Московской, Вологодской и Смоленской областей в отдел по взысканию административных штрафов поступило более 40 исполнительных документов, — рассказали в УФССП по Ярославской области.
Только за нарушения ПДД у водителя набралось штрафов на 56 тысяч рублей. К ярославцу пришли судебные приставы, чтобы предупредить о последствиях игнорирования этого факта, но мужчина постоянно отвлекался на свой телефон. Приставы, недолго думая, арестовали смартфон.
— Судебным приставом в присутствии понятых был составлен акт о наложении ареста на престижный гаджет. До реализации телефона дело не дошло — должник оплатил задолженность в полном объеме, — поделились новостью в УФССП по Ярославской области.