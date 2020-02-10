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Прижали за главное: у ярославца арестовали айфон за десятки штрафов ГИБДД

Мужчина нарушал правила сразу в четырёх регионах страны

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Ярославец за короткое время получил 43 штрафа ГИБДД

Ярославец за короткое время получил 43 штрафа ГИБДД

В Ярославле у водителя арестовали айфон седьмой модели за 43 штрафа ГИБДД. Мужчина часто ездит между регионами на машине, игнорируя разрешённые на трассах скорости и не обращая внимания на камеры, фиксирующие превышение.

— За короткий период времени из центров автоматизированной фиксации административных правонарушений Ярославской, Московской, Вологодской и Смоленской областей в отдел по взысканию административных штрафов поступило более 40 исполнительных документов, — рассказали в УФССП по Ярославской области. 

Только за нарушения ПДД у водителя набралось штрафов на 56 тысяч рублей. К ярославцу пришли судебные приставы, чтобы предупредить о последствиях игнорирования этого факта, но мужчина постоянно отвлекался на свой телефон. Приставы, недолго думая, арестовали смартфон.

— Судебным приставом в присутствии понятых был составлен акт о наложении ареста на престижный гаджет. До реализации телефона дело не дошло — должник оплатил задолженность в полном объеме, — поделились новостью в УФССП по Ярославской области. 

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штрафы ГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
10 фев 2020 в 19:47

Главное? 76ру живет в нулевых? Бу семерке цена 10000 максимум.

гость
10 фев 2020 в 19:31

Ххха если бы ему действительно прижали "главное" - он бы не только штрафы оплатил , но и Карабулинскую развязку профинансировал..😂😂😂😂

ваш господин
10 фев 2020 в 19:28

надо было арестовывать его почку😁