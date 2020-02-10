10 февраля понедельник
СЕЙЧАС -3°С
usd 63.77
eur 69.82
СЕЙЧАС -3°С
usd 63.77
eur 69.82

Все новости

Все новости
Город Подтопления

«Приходилось заставлять работать»: в МЧС предъявили претензии к действиям властей во время потопа

Особенно много замечаний к Ярославлю и Ярославскому району

1 587
6 Обсудить

Поделиться

МЧС высказало замечания к работе властей во время потопа

МЧС высказало замечания к работе властей во время потопа

В МЧС по Ярославской области подвели итоги работы всех структур во время потопа.

— Правительство и МЧС работали в круглосуточном режиме. Мы проводили расчеты по разным отметкам подъема воды. Были учтены каждая улица, каждый дом. Отдельно хочу поблагодарить главу Некрасовского района. Он круглосуточно с нами работал. Внятно работали тутаевская, рыбинская администрации. Есть претензии к администрации Ярославля. Была путаница в данных об уровне воды, проблемы с информированием населения. Хуже всего, по нашим оценкам, сработала администрация Ярославского района. Приходилось заставлять работать. Повышенную готовность по команде ввели, информация до населения не доводилась, — констатировал руководитель ГУ МЧС по Ярославлю Олег Бочаров.

Разбор ситуации пройдет 20 февраля на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в МЧС озвучили главные причины затопления Ярославля в конце января — начале февраля. И назвали тех, кто несет за это ответственность.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

потопполоводьеВолгаМЧС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

ваш господин
10 фев 2020 в 19:27

требуем поименно огласить список врагов народа и показательно казнить на масленицу😁

пенсия
10 фев 2020 в 19:18

заболтают, виноватых нет. у ста нянек дитя без глазу...

Гость 1
10 фев 2020 в 18:22

Разбор ситуации пройдет 20 февраля. А зачем торопиться? Самый разгар горнолыжного отдыха. А кто не уехал- чиновники не виноваты.