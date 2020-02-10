«Приходилось заставлять работать»: в МЧС предъявили претензии к действиям властей во время потопа

В МЧС по Ярославской области подвели итоги работы всех структур во время потопа.



— Правительство и МЧС работали в круглосуточном режиме. Мы проводили расчеты по разным отметкам подъема воды. Были учтены каждая улица, каждый дом. Отдельно хочу поблагодарить главу Некрасовского района. Он круглосуточно с нами работал. Внятно работали тутаевская, рыбинская администрации. Есть претензии к администрации Ярославля. Была путаница в данных об уровне воды, проблемы с информированием населения. Хуже всего, по нашим оценкам, сработала администрация Ярославского района. Приходилось заставлять работать. Повышенную готовность по команде ввели, информация до населения не доводилась, — констатировал руководитель ГУ МЧС по Ярославлю Олег Бочаров.

