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Город Подтопления

Природоохранная прокуратура нашла виновных в разливе рек в Ярославской области

Сотрудники ведомства выяснили, кто дал указание ГЭС о сбросе воды

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Рабочие начали расчищать ото льда затопленные территории

Рабочие начали расчищать ото льда затопленные территории

Сотрудники природоохранной прокуратуры внесли представления руководителям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов, которое регулирует работы водохранилищ. В «РусГидро» сообщили, что именно они дают указания на ГЭС, сколько сбрасывать воды. Так было и перед тем, как накануне затопило Ярославль и пригород. Ещё одно предписание было направлено в департамент охраны окружающей среды Ярославской области.

— В результате повышения уровня воды Горьковского водохранилища 6 февраля произошло подтопление 337 приусадебных участков на территории Ярославля и Ярославского района, — сообщили по итогам проверки в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Разобраться в ситуации намерен и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он уверен, что ЧП можно было предотвратить.

— Необходимо тщательно проанализировать и устранить причину, будь это позднее информирование, административные препятствия или элементарное разгильдяйство ответственных служб, — считает губернатор.

Накануне в Ярославской области вышедшие из берегов реки затопили набережные и несколько садоводческих товариществ. У многих водой разнесло дома. Ранее в МЧС назвали причину, из-за которой произошёл потоп.

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паводокпотопЧПВолга
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КОММЕНТАРИИ (5)

ваш господин
10 фев 2020 в 18:30

имя ? имя его сестра!😁

Гость 1
10 фев 2020 в 18:26

Виновных нашла не только прокуратура. Но виновные - "в домике". Значит виновата река Волга!

Изуит
10 фев 2020 в 17:59

А губернатор не ответственная служба? Где он был?