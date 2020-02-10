Природоохранная прокуратура нашла виновных в разливе рек в Ярославской области

Сотрудники природоохранной прокуратуры внесли представления руководителям Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов, которое регулирует работы водохранилищ. В «РусГидро» сообщили, что именно они дают указания на ГЭС, сколько сбрасывать воды. Так было и перед тем, как накануне затопило Ярославль и пригород. Ещё одно предписание было направлено в департамент охраны окружающей среды Ярославской области.



— В результате повышения уровня воды Горьковского водохранилища 6 февраля произошло подтопление 337 приусадебных участков на территории Ярославля и Ярославского района, — сообщили по итогам проверки в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

