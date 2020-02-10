«Ситуация критическая»: в Ярославле сотрудники автобазы замерзают на работе

В Ярославле люди мёрзнут на работе. Сотрудники автобазы «Почты России» сообщили, что у них температура ниже 10 градусов.



— Ситуация на автобазе почты России сложилась критическая — в помещениях температура ниже положенной, — написали они в паблике «Подслушано Почта России». — Руководство заставляет работать до пяти часов вечера (полный рабочий день).

