«Ситуация критическая»: в Ярославле сотрудники автобазы замерзают на работе

В Ярославле люди мёрзнут на работе. Сотрудники автобазы «Почты России» сообщили, что у них температура ниже 10 градусов.
— Ситуация на автобазе почты России сложилась критическая — в помещениях температура ниже положенной, — написали они в паблике «Подслушано Почта России». — Руководство заставляет работать до пяти часов вечера (полный рабочий день).
Руководство «Почты России» сообщило, что несоответствие температурных режимов в производственных помещениях связано с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий поставки котлов для ремонта котельной. С подрядчиком ведется претензионная работа.
— В целях поддержания нормальной температуры производственных помещений и недопущения замерзания теплоносителя системы отопления были установлены три электрических обогревателя мощностью
Сейчас на «Почте России» издали приказ о замерах температуры на рабочих местах. По результатам обследований будет принято решение о корректировке продолжительности рабочего времени сотрудников, а также принятии дополнительных необходимых мер.