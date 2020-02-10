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«Ситуация критическая»: в Ярославле сотрудники автобазы замерзают на работе

Руководство предприятия объяснило, что происходит

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Сотрудники автобазы попросили сократить им рабочий день из-за холода

Сотрудники автобазы попросили сократить им рабочий день из-за холода

В Ярославле люди мёрзнут на работе. Сотрудники автобазы «Почты России» сообщили, что у них температура ниже 10 градусов.

— Ситуация на автобазе почты России сложилась критическая — в помещениях температура ниже положенной, — написали они в паблике «Подслушано Почта России». — Руководство заставляет работать до пяти часов вечера (полный рабочий день).

Сотрудники автобазы уверяют, что на работе у них нет и 10 градусов

Сотрудники автобазы уверяют, что на работе у них нет и 10 градусов

Руководство «Почты России» сообщило, что несоответствие температурных режимов в производственных помещениях связано с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий поставки котлов для ремонта котельной. С подрядчиком ведется претензионная работа.

— В целях поддержания нормальной температуры производственных помещений и недопущения замерзания теплоносителя системы отопления были установлены три электрических обогревателя мощностью 30 Квт каждый и произведена поставка полиэтиленовой пленки и организованы завесы для сокращения обогреваемого объема производственных помещений, — сообщили в пресс-службе УФПС России по Ярославской области. — Также запущены тепловентиляторы для равномерного распределения теплого воздуха.

Чтобы сотрудникам автобазы было потеплее, руководство предприятия поставило там тепловые пушки

Чтобы сотрудникам автобазы было потеплее, руководство предприятия поставило там тепловые пушки

Сейчас на «Почте России» издали приказ о замерах температуры на рабочих местах. По результатам обследований будет принято решение о корректировке продолжительности рабочего времени сотрудников, а также принятии дополнительных необходимых мер.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Серж
10 фев 2020 в 16:56

Позор!!!30 лет отработал на автобазе такого никогда не было.Бараев - уходи!!!

Гость
10 фев 2020 в 16:04

Жгите письма и телеграммы ...