Мэрия Ярославля может потребовать возмещения ущерба из-за паводка

На Стрелке под воду ушли даже лавочки

— Мы считаем, что пора подсчитывать убытки муниципальной собственности для подготовки материального иска к организациям, которые допустили аварийную обстановку, чтобы было неповадно ради коммерческой прибыли сбрасывать несогласованные объемы воды. Ущерб не только муниципальный, но и жители понесли ущерб, — отметил Упадышев.

Мэрия Ярославля может потребовать возмещения материального ущерба от ответственных за уровень Волги. С таким предложением на общегородском совещании 10 февраля выступил сопредседатель ОНФ Анатолий Упадышев.

— Мы обсудим ваше предложение, — ответила первый заместитель мэра Алла Кибец.



Начальник отдела по ЧС мэрии Ярославля Алексей Чекалев сообщил, что сейчас ситуация стабилизировалась.



— Уровень выше 86 метров балтийской системы для Ярославля считается неблагоприятным, выше 88 метров — опасным, выше 91 метра — критический. На утро 31 января уровень воды в Волге составил 86,54 метра по балтийской системе. Наблюдалась тенденция к дальнейшему повышению. 7 февраля произошло резкое повышение уровня воды до 87,9 метра. Сложилась реальная угроза подтопления домов частного сектора во всех районах, кроме Дзержинского. Вопрос повышения уровня воды 7 и 8 февраля неоднократно рассматривался на КЧС. В итоге решено снизить сбросы с Рыбинской ГЭС, — рассказал Чекалев.



Алла Кибец также дала распоряжение почистить все дороги, которые были затоплены паводком.



Напомним, вышедшая из берегов Волга затопила несколько садоводческих товариществ, набережную, подступала к домам. Чтобы не допустить еще больших проблем, было решено снизить сбросы с Рыбинской ГЭС и увеличить на нижегородской.