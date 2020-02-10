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Город Подтопления

Мэрия Ярославля может потребовать возмещения ущерба из-за паводка

Общественники предложили властям начать подсчитывать убытки и подать в суд на виновных

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На Стрелке под воду ушли даже лавочки

На Стрелке под воду ушли даже лавочки

Мэрия Ярославля может потребовать возмещения материального ущерба от ответственных за уровень Волги. С таким предложением на общегородском совещании 10 февраля выступил сопредседатель ОНФ Анатолий Упадышев.

— Мы считаем, что пора подсчитывать убытки муниципальной собственности для подготовки материального иска к организациям, которые допустили аварийную обстановку, чтобы было неповадно ради коммерческой прибыли сбрасывать несогласованные объемы воды. Ущерб не только муниципальный, но и жители понесли ущерб, — отметил Упадышев.

— Мы обсудим ваше предложение, — ответила первый заместитель мэра Алла Кибец.

Начальник отдела по ЧС мэрии Ярославля Алексей Чекалев сообщил, что сейчас ситуация стабилизировалась.

— Уровень выше 86 метров балтийской системы для Ярославля считается неблагоприятным, выше 88 метров — опасным, выше 91 метра — критический. На утро 31 января уровень воды в Волге составил 86,54 метра по балтийской системе. Наблюдалась тенденция к дальнейшему повышению. 7 февраля произошло резкое повышение уровня воды до 87,9 метра. Сложилась реальная угроза подтопления домов частного сектора во всех районах, кроме Дзержинского. Вопрос повышения уровня воды 7 и 8 февраля неоднократно рассматривался на КЧС. В итоге решено снизить сбросы с Рыбинской ГЭС, — рассказал Чекалев.

Алла Кибец также дала распоряжение почистить все дороги, которые были затоплены паводком.

Напомним, вышедшая из берегов Волга затопила несколько садоводческих товариществ, набережную, подступала к домам. Чтобы не допустить еще больших проблем, было решено снизить сбросы с Рыбинской ГЭС и увеличить на нижегородской.

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потопВолга вышла из берегов
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КОММЕНТАРИИ (4)

мелко плаваем
10 фев 2020 в 10:49

А почему не потребовать возмещения ущерба прямо с 90х лет включительно.Вон как страны бывшего Союза требуют.

Звездун в шоке
10 фев 2020 в 11:19

А с кого они собрались требовать возмещение убытков?

Иван
10 фев 2020 в 11:06

Ну это задача не для наших областных и городских тихушников- им бы своими просьбами никого из небожителей не гневить и тихо свои схемы крутить. Деньги на восстановление набережной возьмут из местных налогов и сборов и соответственно недоложат в асфальт, ремонт, благоустройство и т.д. и т.п. Безнаказанные гидроузлы и на следующий год сбросят не глядя и так по кругу. "Возрождение Волги" - это чтоб деньги получать, а не это самое возрождение тратить