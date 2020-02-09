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«Это отчаяние»: в Ярославле бабушка посыпала обледеневший тротуар солью. Видео

Пенсионерка купила пакет самой обыкновенной поваренной соли

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Пенсионерка сама посыпала дорогу

Пенсионерка сама посыпала дорогу

В центре Ярославля на видео сняли бабулю, которая решила сама, как может, бороться с обледеневшими дорогами. Пенсионерка посыпала тротуар пищевой солью.

— Это отчаяние? — спрашивают в соцсетях. И призывают к ответу мэрию Ярославля.

Бабушку сняли на улице Свободы.

— Бабуля не похожа на работника какого-то из магазинов на этой улице. Шла со своими котомками, поставила их на тротуар и начала посыпать. Хотелось ее расспросить, но как-то стыдно стало. И все люди вокруг опешили, — рассказала порталу 76.RU автор видео.

В соцсетях на видео последовала резкая реакция.

— Мне стыдно, хотя я не управляю городом и непричастен к содержанию тротуаров. Может, реально уже на примере бабушки самим так делать?! — написал Георгий Комаров в группе «Дороги Ярославля» на «Фейсбуке».

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бабушкапенсионеруборка дорог
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КОММЕНТАРИИ (17)

Царь Соломон
9 фев 2020 в 10:19

Смахивает на хайп в который бабулю ввязали...
Постановка 100%

Гость
9 фев 2020 в 10:02

Вот и появился явный кандидат на должность мэра. Бабушка заботится о городе и людях.... Те кто сидит в креслах мэрии давно себя дискредитировали! Надо бы показать, как обычные люди дороги чистят и ямы заделывают.

Гость
9 фев 2020 в 09:54

Людмила Никифоровна! Она в Доме Быта работает и убирает эту территорию.