«Это отчаяние»: в Ярославле бабушка посыпала обледеневший тротуар солью. Видео

В центре Ярославля на видео сняли бабулю, которая решила сама, как может, бороться с обледеневшими дорогами. Пенсионерка посыпала тротуар пищевой солью.

— Это отчаяние? — спрашивают в соцсетях. И призывают к ответу мэрию Ярославля.

Бабушку сняли на улице Свободы.

— Бабуля не похожа на работника какого-то из магазинов на этой улице. Шла со своими котомками, поставила их на тротуар и начала посыпать. Хотелось ее расспросить, но как-то стыдно стало. И все люди вокруг опешили, — рассказала порталу 76.RU автор видео.