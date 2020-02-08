«Льдины легли на набережную»: фотограф из Ярославля проверил, правду ли про паводок сказал губернатор

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сегодня сообщил, что ситуация с зимним паводком в регионе улучшается и уровень воды в Волге начал снижаться. Фотограф-любитель Евгений Ковалёв отправился на набережную и посмотрел, так ли это на самом деле.
— Лёд встал, и Волга сковалась, — сказал Евгений Ковалёв. — Вода, действительно, отступает. Льдины легли прямо на набережную.
Подтопления в Ярославле начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но дело приняло серьёзный оборот.