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«Льдины легли на набережную»: фотограф из Ярославля проверил, правду ли про паводок сказал губернатор

Молодой человек отправился к Волге и показал, как на самом деле обстоят дела

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Фотограф-любитель Евгений Ковалёв показал, что на самом деле сейчас творится на Волжской набережной в центре Ярославля

Фотограф-любитель Евгений Ковалёв показал, что на самом деле сейчас творится на Волжской набережной в центре Ярославля

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сегодня сообщил, что ситуация с зимним паводком в регионе улучшается и уровень воды в Волге начал снижаться. Фотограф-любитель Евгений Ковалёв отправился на набережную и посмотрел, так ли это на самом деле.

— Лёд встал, и Волга сковалась, — сказал Евгений Ковалёв. — Вода, действительно, отступает. Льдины легли прямо на набережную.

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Подтопления в Ярославле начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но дело приняло серьёзный оборот.

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потопЧПВолга
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КОММЕНТАРИИ (2)

Коровьев
8 фев 2020 в 16:16

О чем вы пишете, непонятно. В выходные ГЭС осуществляет только холостые сбросы, выработки электроэнергии нет. В понедельник опять включат турбины, всё снова затопит

Сыроежкин
8 фев 2020 в 16:16

Красивые снимки. Это тот Ковалёв, который снимал подворотни в Брагино.