«Видимо, на продажу»: в центре Ярославля дом-памятник разобрали на кирпичи

Теперь на Волжской набережной уже ничего не восстановить

Теперь восстановить эти здания будет ещё труднее — на улице Терешковой собственник разобрал на кирпичи объекты культурного наследия. Это была усадьба Андронова постройки XIX века.

— Вандалы доломали вчера и сегодня северо-восточный флигель в буферной зоне ЮНЕСКО, — рассказала градозащитница Ольга Мазанова, публикуя фото груды красных кирпичей. — Кирпичи сложили штабелями на продажу, видимо.