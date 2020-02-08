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«Видимо, на продажу»: в центре Ярославля дом-памятник разобрали на кирпичи

Собственнику здания разрешения на снос не выдавали, но он всё равно это сделал

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Теперь на Волжской набережной уже ничего не восстановить

Теперь на Волжской набережной уже ничего не восстановить

Теперь восстановить эти здания будет ещё труднее — на улице Терешковой собственник разобрал на кирпичи объекты культурного наследия. Это была усадьба Андронова постройки XIX века. 

— Вандалы доломали вчера и сегодня северо-восточный флигель в буферной зоне ЮНЕСКО, — рассказала градозащитница Ольга Мазанова, публикуя фото груды красных кирпичей. — Кирпичи сложили штабелями на продажу, видимо.

Кирпичное здание было трудновосстановимым, но и сносить его запрещено

Кирпичное здание было трудновосстановимым, но и сносить его запрещено

Здание было в плачевном состоянии, но относилось к выявленному объекту культурного наследия. Этот статус обязывает собственников подобных зданий запрашивать разрешение на работы с ними у департамента охраны объектов культурного наследия. Такого разрешения для флигеля усадьбы Андронова не выдавалось. Градозащитники направили заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело на собственника исторического здания в конце улицы Терешковой. 

В отношении собственника могут возбудить уголовное дело&nbsp;

В отношении собственника могут возбудить уголовное дело 

Рядом с разрушенным зданием несколько лет назад старый дом отремонтировали под квартиры с видом на Волгу. Недвижимость в этом месте стоит очень дорого. 

К сожалению, для Ярославля не редкость подобное отношение к историческим местам. Например, на площади Волкова после долгого сопротивления Министерства культуры, застройщик всё же продавил проект современного торгового центра «Волков-плаза». 

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объект культурного наследияЮНЕСКО
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
8 фев 2020 в 11:16

иродов , он же малежек с ярпортала будет доволен, впрочем бейрут тоже

Гость
8 фев 2020 в 10:28

Сталин в своё время живо с такими расправлялся. В лучшем случае отправлял строить железную дорогу на север Коми.

Своя
8 фев 2020 в 10:24

А до полного разрушения никто не видел, что здание разбирают, скоро все исторические здания развалят. Деньги решают все.