«Видимо, на продажу»: в центре Ярославля дом-памятник разобрали на кирпичи

Теперь восстановить эти здания будет ещё труднее — на улице Терешковой собственник разобрал на кирпичи объекты культурного наследия. Это была усадьба Андронова постройки XIX века.
— Вандалы доломали вчера и сегодня северо-восточный флигель в буферной зоне ЮНЕСКО, — рассказала градозащитница Ольга Мазанова, публикуя фото груды красных кирпичей. — Кирпичи сложили штабелями на продажу, видимо.
Здание было в плачевном состоянии, но относилось к выявленному объекту культурного наследия. Этот статус обязывает собственников подобных зданий запрашивать разрешение на работы с ними у департамента охраны объектов культурного наследия. Такого разрешения для флигеля усадьбы Андронова не выдавалось. Градозащитники направили заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело на собственника исторического здания в конце улицы Терешковой.
Рядом с разрушенным зданием несколько лет назад старый дом отремонтировали под квартиры с видом на Волгу. Недвижимость в этом месте стоит очень дорого.
К сожалению, для Ярославля не редкость подобное отношение к историческим местам. Например, на площади Волкова после долгого сопротивления Министерства культуры, застройщик всё же продавил проект современного торгового центра «Волков-плаза».