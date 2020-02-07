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Ярославцам добавят на похороны 178 рублей: в связи с чем

С февраля увеличивают пособие на погребение

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В прошлом году стоимость погребения повысилась из-за обивки гроба&nbsp;

В прошлом году стоимость погребения повысилась из-за обивки гроба 

С февраля в Ярославле увеличили размер пособия на погребение на 178 рублей. Теперь бюджетные похороны обойдутся в 6124 рубля. На такую же сумму похоронят одиноких ярославцев, в эту цену включён минимальный набор ритуальных услуг. 

В эту стоимость входит: 

  • гроб с доставкой и другими ритуальными принадлежностями — 1566 рублей;
  • перевозка в ритуальном автобусе — 1407 рублей;
  • раскопка могилы — 3151 рублей;
  • хлопковое покрывало-накидка — 83,8 рубля (только в пособии для одиноких ярославцев).

— Увеличение цены произошло в соответствии с письмом от Пенсионного фонда об индексации пособия, — уточнили в мэрии Ярославля. 

В прошлом феврале пособие тоже увеличивали, но тогда это было связано с тем, что к бюджетным гробам добавили обивку

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пособие на погребение
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
7 фев 2020 в 10:46

Я бы "ИМ" добавил на похороны хоть сейчас 200р.,где такой счёт?

ваш господин
7 фев 2020 в 10:43

хоть на похоронах теперь то пошикуем!😁

гость
7 фев 2020 в 10:30

это чтобы дохли быстрее?