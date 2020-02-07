Ярославцам добавят на похороны 178 рублей: в связи с чем

С февраля в Ярославле увеличили размер пособия на погребение на 178 рублей. Теперь бюджетные похороны обойдутся в 6124 рубля. На такую же сумму похоронят одиноких ярославцев, в эту цену включён минимальный набор ритуальных услуг.

В эту стоимость входит:

гроб с доставкой и другими ритуальными принадлежностями — 1566 рублей;

перевозка в ритуальном автобусе — 1407 рублей;

раскопка могилы — 3151 рублей;

хлопковое покрывало-накидка — 83,8 рубля (только в пособии для одиноких ярославцев).

— Увеличение цены произошло в соответствии с письмом от Пенсионного фонда об индексации пособия, — уточнили в мэрии Ярославля.