Житель Ярославля Геннадий Котов отметил 100-летний юбилей

В Ярославль Геннадий Котов приехал в 1951 году и стал одним из основателей зенитно-ракетного училища

5 февраля сто лет исполнилось жителю Ярославля Геннадию Котову. Мужчину поздравили родственники, друзья, также Геннадий Павлович получил поздравления от президента России и губернатора Ярославской области.



В юбилей на ветерана нахлынули воспоминания.



— В 1941 году нас направили на строительство оборонной линии на правом берегу Волги в Казани, — рассказал Геннадий Котов. — Это одно из моих самых тяжёлых воспоминаний. Потом я работал на испытаниях авиационных двигателей. Раньше все к работе относились очень ответственно, ведь всё для фронта, всё для победы! И мы победили! У меня много наград, но самой ценной считаю медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».

