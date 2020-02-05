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Житель Ярославля Геннадий Котов отметил 100-летний юбилей

Ветеран рассказал, что помогло ему прожить уже целый век

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В Ярославль Геннадий Котов приехал в 1951 году и стал одним из основателей зенитно-ракетного училища

В Ярославль Геннадий Котов приехал в 1951 году и стал одним из основателей зенитно-ракетного училища

5 февраля сто лет исполнилось жителю Ярославля Геннадию Котову. Мужчину поздравили родственники, друзья, также Геннадий Павлович получил поздравления от президента России и губернатора Ярославской области.

В юбилей на ветерана нахлынули воспоминания.

— В 1941 году нас направили на строительство оборонной линии на правом берегу Волги в Казани, — рассказал Геннадий Котов. — Это одно из моих самых тяжёлых воспоминаний. Потом я работал на испытаниях авиационных двигателей. Раньше все к работе относились очень ответственно, ведь всё для фронта, всё для победы! И мы победили! У меня много наград, но самой ценной считаю медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».

В наш город он приехал в 1951 году и стал одним из основателей зенитно-ракетного училища. В 1971 году в звании подполковника вышел в отставку, но продолжил работу в учебном авиационном центре ДОСААФ Ярославской области. Ветеран считает, что именно постоянная работа и общение с молодёжью, их энергия и задор помогли ему дожить до 100 лет.

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