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Жителям Кировского и Ленинского районов Ярославля хотят приостановить подачу газа

Над жителями каких домов нависла угроза: адреса

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У жителей&nbsp;Кировского и Ленинского районов Ярославля грозят отключить газ

У жителей Кировского и Ленинского районов Ярославля грозят отключить газ

Не улеглись еще страсти в Заволжском районе Ярославля, где жители 160 домов, чтобы не остаться без газа, вынуждены простаивать в многочасовых очередях на заключение договоров на обслуживание своих плит, как появились новые предостережения от газовиков. На этот раз они коснулись жителей Кировского и Ленинского районов Ярославля. Под угрозу отключения газа здесь попали жители 11 многоквартирных домов.

— Поставщик природного газа на территории Ярославской области компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» планирует приостановить с 10 февраля подачу природного газа на бытовые нужды потребителям по причине отсутствия у собственников и пользователей помещений договоров на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, — сообщила мэрия города.

Людей просят в срочном порядке подписать необходимые документы с лицензированными компаниями.

В каких домах могут отключить газ

Нет договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования домов по адресам:

  • ул. Свободы, 14;
  • ул. Собинова, 19;
  • ул. Собинова, 27, к. 2;
  • ул. Трефолева, 17/14;
  • ул. Челюскинцев, 17б;
  • ул. Трефолева, 12б;
  • ул. Красный Съезд, 10.

Нет договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования домов по адресам:

  • ул. Собинова, 18;
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 40/9;
  • Которосльная набережная, 60;
  • ул. Чехова, 17, к. 2.

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газ
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гостья
5 фев 2020 в 19:19

А все потому что монополисты. Кстати квитанцию присылают ежемесячно вопрос на каком основании? Если нет договора значит квитанцию за газ присылают не законно.

Гость
5 фев 2020 в 18:53

Договор заключили в 2015 году, проверять и обслуживать оборудование с того времени ни разу не пришли. Все делается для галочки!

ваш господин
5 фев 2020 в 18:03

необходимо не только газ отключать , но и изымать газовое оборудование . можно еще отключить электричество и воду до тех пор пока они не приобретут билеты всем известной денежной лотереи 😁