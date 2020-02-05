Жителям Кировского и Ленинского районов Ярославля хотят приостановить подачу газа

Не улеглись еще страсти в Заволжском районе Ярославля, где жители 160 домов, чтобы не остаться без газа, вынуждены простаивать в многочасовых очередях на заключение договоров на обслуживание своих плит, как появились новые предостережения от газовиков. На этот раз они коснулись жителей Кировского и Ленинского районов Ярославля. Под угрозу отключения газа здесь попали жители 11 многоквартирных домов.
— Поставщик природного газа на территории Ярославской области компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» планирует приостановить с 10 февраля подачу природного газа на бытовые нужды потребителям по причине отсутствия у собственников и пользователей помещений договоров на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, — сообщила мэрия города.
Людей просят в срочном порядке подписать необходимые документы с лицензированными компаниями.
В каких домах могут отключить газ
Нет договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования домов по адресам:
- ул. Свободы, 14;
- ул. Собинова, 19;
- ул. Собинова, 27, к. 2;
- ул. Трефолева, 17/14;
- ул. Челюскинцев, 17б;
- ул. Трефолева, 12б;
- ул. Красный Съезд, 10.
Нет договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования домов по адресам:
- ул. Собинова, 18;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 40/9;
- Которосльная набережная, 60;
- ул. Чехова, 17, к. 2.