Жителям Кировского и Ленинского районов Ярославля хотят приостановить подачу газа

Не улеглись еще страсти в Заволжском районе Ярославля, где жители 160 домов, чтобы не остаться без газа, вынуждены простаивать в многочасовых очередях на заключение договоров на обслуживание своих плит, как появились новые предостережения от газовиков. На этот раз они коснулись жителей Кировского и Ленинского районов Ярославля. Под угрозу отключения газа здесь попали жители 11 многоквартирных домов.

— Поставщик природного газа на территории Ярославской области компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» планирует приостановить с 10 февраля подачу природного газа на бытовые нужды потребителям по причине отсутствия у собственников и пользователей помещений договоров на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, — сообщила мэрия города.