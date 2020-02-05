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В центре Ярославля арестовали дом-памятник с магазинами и офисами

Владелец здания задолжал десятки миллионов рублей

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Здание отреставрировали, и теперь в нём магазины и офисы&nbsp;

Здание отреставрировали, и теперь в нём магазины и офисы 

В Ярославле судебные приставы арестовали целый дом-памятник. Доходный дом Понизовкиных на пересечении улиц Свободы и Собинова попал под арест из-за долгов его владельца. В здании находится продуктовый супермаркет, салоны красоты, офисы, деятельность которых придётся остановить в связи с арестом. 

— Владелец недвижимости имеет задолженность в размере более 70 миллионов рублей по 93 исполнительным документам. Из них больше 55 миллионов долг по уплате налогов, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области. 

70 миллионов — это уже остаток долга владельца объекта культурного наследия. Бизнесмен уже заплатил около 30 миллионов рублей автомобилями, так как его общая задолженность была 108 миллионов. Если он не погасит остаток долга, то дом-памятник выставят на продажу. 

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дом-памятникарест имущества
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
5 фев 2020 в 18:56

Откуда хоть такие суммы? Налоги! Мы как доеные коровы у государства. Сколько можно это терпеть?!

ваш господин
5 фев 2020 в 18:46

предлагаю снести спорное здание ибо оно - нечисто😁

Яков Моисеевич
5 фев 2020 в 19:26

Пропал доходный дом(((