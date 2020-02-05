В центре Ярославля арестовали дом-памятник с магазинами и офисами

Здание отреставрировали, и теперь в нём магазины и офисы

В Ярославле судебные приставы арестовали целый дом-памятник. Доходный дом Понизовкиных на пересечении улиц Свободы и Собинова попал под арест из-за долгов его владельца. В здании находится продуктовый супермаркет, салоны красоты, офисы, деятельность которых придётся остановить в связи с арестом.

— Владелец недвижимости имеет задолженность в размере более 70 миллионов рублей по 93 исполнительным документам. Из них больше 55 миллионов долг по уплате налогов, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области.