В центре Ярославля арестовали дом-памятник с магазинами и офисами

В Ярославле судебные приставы арестовали целый дом-памятник. Доходный дом Понизовкиных на пересечении улиц Свободы и Собинова попал под арест из-за долгов его владельца. В здании находится продуктовый супермаркет, салоны красоты, офисы, деятельность которых придётся остановить в связи с арестом.
— Владелец недвижимости имеет задолженность в размере более 70 миллионов рублей по 93 исполнительным документам. Из них больше 55 миллионов долг по уплате налогов, — рассказали в пресс-службе судебных приставов по Ярославской области.
70 миллионов — это уже остаток долга владельца объекта культурного наследия. Бизнесмен уже заплатил около 30 миллионов рублей автомобилями, так как его общая задолженность была 108 миллионов. Если он не погасит остаток долга, то дом-памятник выставят на продажу.