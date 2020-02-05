Мэр Переславля раскрыл тайну 3D-забора, который хотят поставить на автостанции

Глава Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев раскрыл тайну 3D-забора, который хотят поставить на городской автостанции. Пост о необычном ограждении чиновник выложил на своей страничке в соцсетях.
— Провели рабочую встречу с руководством государственного бюджетного учреждения «Яроблтранском», в чьём оперативном управлении с 1 ноября прошлого года находится переславская автостанция. Обсудили текущие проблемы и предстоящие изменения. Нам сообщили, что готовится конкурсная документация по размещению в здании автостанции аптечного киоска и небольшого буфета, на весну и лето запланированы ремонтные работы. Первые изменения затронут входную группу, где будет установлен 3D-забор и сделан отдельный вход для пассажиров, — говорится в сообщении.
Жители начали живо интересоваться, что за такое ноу-хау появится в их городе. Однако глава пояснил, что это всего лишь сетчатое ограждение.
— Автовокзал и вот с таким забором? Однако... в Москве на Щелковском под эстакадой такой же. Но он временный. А вы предлагаете постоянным сделать... Неужели лучшей альтернативы нет? Более, так сказать, приятной для глаза, — изумился Evgeniy Alexandrov.
— Если по этому забору посадить плетистые розы, душистый горошек, клематис или дикий виноград, будет даже очень красиво, живая цветущая изгородь, — предложила Анна Герасева.
Правда, в том, что город сделает это, многие усомнились.