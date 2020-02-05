Мэр Переславля раскрыл тайну 3D-забора, который хотят поставить на автостанции

У автостанции в Переславле-Залесском поставят 3D-забор Фото: телеканал «Первый ярославский»

Глава Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев раскрыл тайну 3D-забора, который хотят поставить на городской автостанции. Пост о необычном ограждении чиновник выложил на своей страничке в соцсетях.

— Провели рабочую встречу с руководством государственного бюджетного учреждения «Яроблтранском», в чьём оперативном управлении с 1 ноября прошлого года находится переславская автостанция. Обсудили текущие проблемы и предстоящие изменения. Нам сообщили, что готовится конкурсная документация по размещению в здании автостанции аптечного киоска и небольшого буфета, на весну и лето запланированы ремонтные работы. Первые изменения затронут входную группу, где будет установлен 3D-забор и сделан отдельный вход для пассажиров, — говорится в сообщении.



Жители начали живо интересоваться, что за такое ноу-хау появится в их городе. Однако глава пояснил, что это всего лишь сетчатое ограждение.



Вот так, по мнению главы Переславля-Залесского, выглядит 3D-забор Фото: Валерий Астраханцев / Vk.com