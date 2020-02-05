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Мэр Переславля раскрыл тайну 3D-забора, который хотят поставить на автостанции

И жителям она не понравилась

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У автостанции в Переславле-Залесском поставят&nbsp;3D-забор

У автостанции в Переславле-Залесском поставят 3D-забор

Глава Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев раскрыл тайну 3D-забора, который хотят поставить на городской автостанции. Пост о необычном ограждении чиновник выложил на своей страничке в соцсетях.

— Провели рабочую встречу с руководством государственного бюджетного учреждения «Яроблтранском», в чьём оперативном управлении с 1 ноября прошлого года находится переславская автостанция. Обсудили текущие проблемы и предстоящие изменения. Нам сообщили, что готовится конкурсная документация по размещению в здании автостанции аптечного киоска и небольшого буфета, на весну и лето запланированы ремонтные работы. Первые изменения затронут входную группу, где будет установлен 3D-забор и сделан отдельный вход для пассажиров, — говорится в сообщении.

Жители начали живо интересоваться, что за такое ноу-хау появится в их городе. Однако глава пояснил, что это всего лишь сетчатое ограждение.

Вот так, по мнению главы Переславля-Залесского, выглядит&nbsp;3D-забор

Вот так, по мнению главы Переславля-Залесского, выглядит 3D-забор

— Автовокзал и вот с таким забором? Однако... в Москве на Щелковском под эстакадой такой же. Но он временный. А вы предлагаете постоянным сделать... Неужели лучшей альтернативы нет? Более, так сказать, приятной для глаза, — изумился Evgeniy Alexandrov.

— Если по этому забору посадить плетистые розы, душистый горошек, клематис или дикий виноград, будет даже очень красиво, живая цветущая изгородь, — предложила Анна Герасева.

Правда, в том, что город сделает это, многие усомнились.

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3D-заборПереславль-ЗалесскийВалерий Астраханцев
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
5 фев 2020 в 18:42

« в Москве на Щелковском под эстакадой такой же. Но он временный.» Значит там открывать скоро будут после ремонта основной, а нам с барского плеча и за денежку остатки.

Гость
5 фев 2020 в 17:33

3D забор , на Аватар вокзале. Стал ближе ,Голливуд. Дождемся ли мы , Бали?

ваш господин
5 фев 2020 в 17:26

значит теплого туалета так и не будет?😁