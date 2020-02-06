«Илья Варламов дело говорит»: ярославцы поддержали блогера, обвинившего власть в смерти человека

На днях блогер Илья Варламов рассказал своим подписчикам о смерти женщины под колёсами минивэна в Ярославле. ДТП произошло в том месте, где недавно убрали пешеходный переход. Урбанист считает, что в трагедии во многом виноваты власти. В интернете разгорелись споры.
— Илья Варламов дело говорит, — уверен Гость портала 76.RU. — Пешеходы ущемлены в нашем городе. Городская среда абсолютно не отвечает требованиям безопасности и проектируется только для автомобилистов. Тротуары даже убирать перестали. Прогулка по городу превращается в бег с препятствиями, чего стоят переходы через Московский проспект, это уму непостижимо. Сначала заберись на восьмиметровую высоту, потом спустись — ступени скользкие, лужи. А если ты уже не молод? Господа чиновники, откажитесь от своих транспортных средств хотя бы на месяц, и тогда вы поймете, что нужно городу.
— Правильно убрали переход, — уверен в обратном Игорь. — Даже забор стоит, как она (погибшая женщина. — Прим. ред.) туда попала?
Есть и люди, которые уверены, что мнению блогера-урбаниста доверять нельзя.
Кто такой Варламов? Он что, реставратор? Общаться с дилетантами на профессиональные темы нет никакого желания. Это все равно что в Академию наук придет какой-то человек с улицы и скажет, что он знает, как решить злободневные проблемы человечества.
На сайте 76.RU также проходит опрос. На данный момент большинство проголосовавших согласились с мнением Ильи Варламова.