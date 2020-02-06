«Илья Варламов дело говорит»: ярославцы поддержали блогера, обвинившего власть в смерти человека

На днях блогер Илья Варламов рассказал своим подписчикам о смерти женщины под колёсами минивэна в Ярославле. ДТП произошло в том месте, где недавно убрали пешеходный переход. Урбанист считает, что в трагедии во многом виноваты власти. В интернете разгорелись споры.



— Илья Варламов дело говорит, — уверен Гость портала 76.RU. — Пешеходы ущемлены в нашем городе. Городская среда абсолютно не отвечает требованиям безопасности и проектируется только для автомобилистов. Тротуары даже убирать перестали. Прогулка по городу превращается в бег с препятствиями, чего стоят переходы через Московский проспект, это уму непостижимо. Сначала заберись на восьмиметровую высоту, потом спустись — ступени скользкие, лужи. А если ты уже не молод? Господа чиновники, откажитесь от своих транспортных средств хотя бы на месяц, и тогда вы поймете, что нужно городу.

