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«Илья Варламов дело говорит»: ярославцы поддержали блогера, обвинившего власть в смерти человека

В интернете разгорелись споры по поводу опасного для жизни устройства городской среды

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Блогер Илья Варламов уверен, что лезть под колёса машин людей заставляют чиновники

Блогер Илья Варламов уверен, что лезть под колёса машин людей заставляют чиновники

На днях блогер Илья Варламов рассказал своим подписчикам о смерти женщины под колёсами минивэна в Ярославле. ДТП произошло в том месте, где недавно убрали пешеходный переход. Урбанист считает, что в трагедии во многом виноваты власти. В интернете разгорелись споры.

— Илья Варламов дело говорит, — уверен Гость портала 76.RU. — Пешеходы ущемлены в нашем городе. Городская среда абсолютно не отвечает требованиям безопасности и проектируется только для автомобилистов. Тротуары даже убирать перестали. Прогулка по городу превращается в бег с препятствиями, чего стоят переходы через Московский проспект, это уму непостижимо. Сначала заберись на восьмиметровую высоту, потом спустись — ступени скользкие, лужи. А если ты уже не молод? Господа чиновники, откажитесь от своих транспортных средств хотя бы на месяц, и тогда вы поймете, что нужно городу.

— Правильно убрали переход, — уверен в обратном Игорь. — Даже забор стоит, как она (погибшая женщина. — Прим. ред.) туда попала?

Есть и люди, которые уверены, что мнению блогера-урбаниста доверять нельзя.

Кто такой Варламов? Он что, реставратор? Общаться с дилетантами на профессиональные темы нет никакого желания. Это все равно что в Академию наук придет какой-то человек с улицы и скажет, что он знает, как решить злободневные проблемы человечества.

На сайте 76.RU также проходит опрос. На данный момент большинство проголосовавших согласились с мнением Ильи Варламова.

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ДТППДДгородская среда
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КОММЕНТАРИИ (5)

старый и злой
6 фев 2020 в 10:01

погибшая сама виновата .Власов прежде чем писать дождись окончания расследования и не сей смуту в головах обывателей

ваш господин
6 фев 2020 в 09:06

он замахнулся на власть,твердыню нашу и опору !?😁

гость
6 фев 2020 в 08:59

Бывает что и академию наук может "научить" человек с улицы,например сын уборщицы и охранника.Как в анекдоте,самолёт падал на испытаниях,а дядя Вася-дворник дал совет - (насверлить дырок как в туалетной бумаге,потому что она по ним не рвётся),и всё получилось.😉