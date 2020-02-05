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Город Бунт против ЦБК

При принятии решений о ЦБК нужно учитывать мнение ярославцев: вердикт суда

Предостережение природоохранной прокуратуры застройщику комбината признано обоснованным

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Суд встал на сторону ярославцев в одном из вопросов, касающихся судского ЦБК

Суд встал на сторону ярославцев в одном из вопросов, касающихся судского ЦБК

Ярославский областной суд признал законными предостережения ярославского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Павлова к генеральному директору компании «СВЕЗА-Лес», которая планировала строить ЦБК в Вологодской области, Анатолию Фришману по поводу подготовки к этому самому строительству.

Как пояснили в Ярославском областном суде, предостережение было внесено еще 26 октября 2018 года. Прокурор Павлов предостерег Фришмана о недопустимости нарушения Федерального закона «Об экологической экспертизе». Дело в том, что со 2 августа по 1 сентября 2018 года в Вологодской области прошло общественное обсуждение технического задания на разработку мероприятий по охране окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду, при строительстве ЦБК. При этом в документах для обсуждения Ярославская область не была указана, как территория, на которую строительство ЦБК может оказать воздействие.

— По заключению Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН строительство целлюлозного завода создает угрозу загрязнения Рыбинского водохранилища и распространения загрязненных вод до водозаборов Ярославля, Рыбинска, Тутаева. Несмотря на наличие данных об угрозе, информирование общественности по данному вопросу на территории Ярославской области не проводилось, — говорится в предостережении прокурора.

В случае нарушения законодательства Фришману пригрозили привлечением к ответственности. Правда, Кировский районный суд Ярославля признал данное предостережение незаконным. Однако 4 февраля суд апелляционной инстанции предыдущее решение отменил и вынес новое — признающее предостережение прокурора обоснованным.

Напомним, впервые информация о желании инвестора построить комбинат на реке Суде рядом с Рыбинским водохранилищем в Вологодской области появилась в 2013 году. Власти соседнего региона поддерживают проект, а вот руководство Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым заняло противоположную позицию, так как есть мнение, что предприятие нанесет урон экологии Волги. Окончательное решение не принято, борьба жителей Вологодской и Ярославской областей против инициативы продолжается.

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ЦБК
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
5 фев 2020 в 16:31

я то же считаю что нужно , но не важно😁

Гость
5 фев 2020 в 15:40

Да кого наше мнение и здоровье интересует?
Как решат путиноводы и ЕРось, так и будет! 😠