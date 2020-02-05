При принятии решений о ЦБК нужно учитывать мнение ярославцев: вердикт суда

Ярославский областной суд признал законными предостережения ярославского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Павлова к генеральному директору компании «СВЕЗА-Лес», которая планировала строить ЦБК в Вологодской области, Анатолию Фришману по поводу подготовки к этому самому строительству.

Как пояснили в Ярославском областном суде, предостережение было внесено еще 26 октября 2018 года. Прокурор Павлов предостерег Фришмана о недопустимости нарушения Федерального закона «Об экологической экспертизе». Дело в том, что со 2 августа по 1 сентября 2018 года в Вологодской области прошло общественное обсуждение технического задания на разработку мероприятий по охране окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду, при строительстве ЦБК. При этом в документах для обсуждения Ярославская область не была указана, как территория, на которую строительство ЦБК может оказать воздействие.

