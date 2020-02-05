«Мы Путину напишем»: бунтующие против закрытия рынка торговцы толпой набросились на чиновницу. Видео

Чиновница мэрии с помощником пришли на рынок, чтобы переписать метраж торговых площадей Фото: Александра Савельева

В Ярославле разгорелся скандал вокруг ситуации с рынком на Резинотехнике. Предпринимателям сообщили, что они до 22 апреля должны освободить свои торговые места. Те пришли в ярость.

— Многие из нас здесь по 25 лет работают, и всё было нормально, — говорят наперебой они. — Сначала мэр Слепцов нас заставил переделывать торговые павильоны под его фасон, и нам пришлось по 100–200 тысяч вложить, а при мэре Волкове мы вдруг получили уведомления, что должны убираться вон.

Набросились на чиновницу



Видео: Елена Вахрушева

Сегодня на Спартаковскую улицу вместе со своим помощником приехала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Наталия Скорюкова. Они зашли на рынок и начали описывать торговые площади — в какой точке сколько квадратных метров. Предприниматели сразу узнали чиновницу, расхаживающую по рынку в шубе, и толпой окружили её.

— Что вы на меня набросились, решили на меня свою энергию выплеснуть? — опешила женщина. — Не я же вас закрываю.

Наталия Скорюкова явно не была готова к такому приёму Фото: Александра Савельева

Продавцы не унимались, и чиновнице пришлось объяснять, почему их выгоняют.

— Существуют юридические отношения не между вами и мной, а между ООО «Мараш» (учредитель рынка на Спартаковской. — Прим. ред .) и мэрией города Ярославля. Договорные отношения земельные. По предписанию прокуратуры данные отношения расторгаются. Поэтому данный объект признаётся прокуратурой не в правовом поле. Поэтому сейчас идёт расторжение договора не с вами, а с компанией «Мараш».

— А мы — кто? Это же и есть наш рынок, — растерялись люди.



В итоге ни о чём договориться на месте стороны не смогли. Последнее, что осталось



Днём на рынке немноголюдно, но покупатели есть всегда Фото: Александра Савельева

Местные жители поддерживают торговцев. Многие между собой знакомы, посёлок-то не такой уж и большой. Несмотря на то, что за последние годы в районе понастроили супермаркетов, многие всё равно идут на рынок.

— В магазинах не тот товар, здесь всё свежее, а промтоваров так и вообще нет в супермаркетах, — говорит жительница посёлка Резинотехника Светлана Никифорова. — Я пенсионер-инвалид, куда я поеду с Резинотехники, если рынок закроют? Никуда.



Вокруг рынка настроили несколько супермаркетов, но многие продолжают ходить сюда Фото: Александра Савельева

Местные жители вспоминают, что сначала у них закрыли отдел полиции, потом станцию скорой помощи, теперь, говорят, и до рынка добрались.

— Совсем стало плохо у нас, что мы уже на рынок ходим с внуками просто погулять, — поделилась наболевшим Наталья Соловьёва. — Кругом бардак: дороги нечищеные, грязь, вечером — темень. А здесь на рынке и дворник есть, и всегда чисто и светло. Женщины рядом добавляют, что уже подружились с торговцами и ходят сюда, чтобы поболтать с подружками.

«Выйдем на забастовку, если надо»



Предприниматели говорят, что не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои рабочие места Фото: Александра Савельева

Предприниматели переживают, что они останутся без работы.

— Неужели можно так просто взять и за два месяца выбросить людей? — удивляется предприниматель Ирина Землянухина. — Даже взамен ничего не предложили. Наш любимый президент говорит, чтобы местные власти больше помогали малому бизнесу, а на самом деле получается всё иначе — нас лишают средств к существованию.



Фото: Александра Савельева

Говорить о возможном переезде на рынок в другой район предприниматели не хотят. Говорят, что на это не пойдут ни за что. Все, как один, заявляют:

— Мы много лет работали, чтобы завоевать своего покупателя, в другом месте ничего не выйдет.

Отстаивать свой бизнес и рынок в целом предприниматели намерены до последнего. Уверяют, что у них есть ресурс, чтобы достучаться до властей.

— Мы подписи соберём и отправим Путину, устроим забастовку, проведем митинг, дорогу перекроем, если надо. Мы на многое готовы и просто так не сдадимся, — говорят они.

Снести. И точка

Рынок на Резинотехнике работает уже много лет Фото: Александра Савельева

Власти, похоже, уже услышали предпринимателей с рынка на Спартаковской. Чиновники даже готовы поговорить с ними.



— Принимая во внимание социальную значимость рынка, мы готовы к открытому и честному диалогу, связанному с размещением торговых мест на данной территории, — говорят в мэрии Ярославля.

Есть на Резинотехнике и те, кто предпочитает не ходить на рынок. Говорят — супермаркет надёжнее Фото: Александра Савельева

Чиновники объясняют, что закрытие рынка не было чьей-то внезапной идеей. Мол, так вышло.

— Земельный участок, на котором расположен рынок, в 2005 году был предоставлен без проведения торгов компании «Мараш» на праве аренды для эксплуатации торговой площадки. После окончания срока действия договора в силу действующего законодательства договор был продлен на неопределенный срок. Таким образом использование земельного участка осуществляется уже на протяжении 15 лет. Но проведённая проверка прокуратуры установила факт использования земельного участка с нарушением норм антимонопольного законодательства и вынесла представление — устранить нарушение. Поэтому компании направлено уведомление о прекращении договора аренды.

На рынке можно купить и одежду, и продукты, и много чего ещё Фото: Александра Савельева

Что будет на месте рынка — вопрос открытый. Площадка будет выставлена на аукцион. Власти обещают попробовать сделать что-нибудь, чтобы на этом месте снова появился рынок. Но объясняют: съехать торговцам всё равно придётся. Парадокс, но по закону на время аукциона земельный участок должен быть свободным. Поэтому придётся всё сносить. И даже если здесь потом снова будет рынок, то его придётся строить заново.

