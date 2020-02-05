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«Мы Путину напишем»: бунтующие против закрытия рынка торговцы толпой набросились на чиновницу. Видео

В Ярославле разгорелся скандал между предпринимателями и властью

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Чиновница мэрии с помощником пришли на рынок, чтобы переписать метраж торговых площадей

Чиновница мэрии с помощником пришли на рынок, чтобы переписать метраж торговых площадей

В Ярославле разгорелся скандал вокруг ситуации с рынком на Резинотехнике. Предпринимателям сообщили, что они до 22 апреля должны освободить свои торговые места. Те пришли в ярость.

— Многие из нас здесь по 25 лет работают, и всё было нормально, — говорят наперебой они. — Сначала мэр Слепцов нас заставил переделывать торговые павильоны под его фасон, и нам пришлось по 100–200 тысяч вложить, а при мэре Волкове мы вдруг получили уведомления, что должны убираться вон.

Набросились на чиновницу

Видео: Елена Вахрушева

Сегодня на Спартаковскую улицу вместе со своим помощником приехала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Наталия Скорюкова. Они зашли на рынок и начали описывать торговые площади — в какой точке сколько квадратных метров. Предприниматели сразу узнали чиновницу, расхаживающую по рынку в шубе, и толпой окружили её.

— Что вы на меня набросились, решили на меня свою энергию выплеснуть? — опешила женщина. — Не я же вас закрываю.

Наталия Скорюкова явно не была готова к такому приёму

Наталия Скорюкова явно не была готова к такому приёму

Продавцы не унимались, и чиновнице пришлось объяснять, почему их выгоняют. 

— Существуют юридические отношения не между вами и мной, а между ООО «Мараш» (учредитель рынка на Спартаковской. — Прим. ред.) и мэрией города Ярославля. Договорные отношения земельные. По предписанию прокуратуры данные отношения расторгаются. Поэтому данный объект признаётся прокуратурой не в правовом поле. Поэтому сейчас идёт расторжение договора не с вами, а с компанией «Мараш».

— А мы — кто? Это же и есть наш рынок, — растерялись люди. 

В итоге ни о чём договориться на месте стороны не смогли.

Последнее, что осталось

Днём на рынке немноголюдно, но покупатели есть всегда

Днём на рынке немноголюдно, но покупатели есть всегда

Местные жители поддерживают торговцев. Многие между собой знакомы, посёлок-то не такой уж и большой. Несмотря на то, что за последние годы в районе понастроили супермаркетов, многие всё равно идут на рынок. 

— В магазинах не тот товар, здесь всё свежее, а промтоваров так и вообще нет в супермаркетах, — говорит жительница посёлка Резинотехника Светлана Никифорова. — Я пенсионер-инвалид, куда я поеду с Резинотехники, если рынок закроют? Никуда.

Вокруг рынка настроили несколько супермаркетов, но многие продолжают ходить сюда

Вокруг рынка настроили несколько супермаркетов, но многие продолжают ходить сюда

Местные жители вспоминают, что сначала у них закрыли отдел полиции, потом станцию скорой помощи, теперь, говорят, и до рынка добрались.

— Совсем стало плохо у нас, что мы уже на рынок ходим с внуками просто погулять, — поделилась наболевшим Наталья Соловьёва. — Кругом бардак: дороги нечищеные, грязь, вечером — темень. А здесь на рынке и дворник есть, и всегда чисто и светло.

Женщины рядом добавляют, что уже подружились с торговцами и ходят сюда, чтобы поболтать с подружками.

«Выйдем на забастовку, если надо»

Предприниматели говорят, что не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои рабочие места

Предприниматели говорят, что не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои рабочие места

Предприниматели переживают, что они останутся без работы.

— Неужели можно так просто взять и за два месяца выбросить людей? — удивляется предприниматель Ирина Землянухина. — Даже взамен ничего не предложили. Наш любимый президент говорит, чтобы местные власти больше помогали малому бизнесу, а на самом деле получается всё иначе — нас лишают средств к существованию.

Говорить о возможном переезде на рынок в другой район предприниматели не хотят. Говорят, что на это не пойдут ни за что. Все, как один, заявляют:

— Мы много лет работали, чтобы завоевать своего покупателя, в другом месте ничего не выйдет.

Отстаивать свой бизнес и рынок в целом предприниматели намерены до последнего. Уверяют, что у них есть ресурс, чтобы достучаться до властей.

— Мы подписи соберём и отправим Путину, устроим забастовку, проведем митинг, дорогу перекроем, если надо. Мы на многое готовы и просто так не сдадимся, — говорят они.

Снести. И точка

Рынок на Резинотехнике работает уже много лет

Рынок на Резинотехнике работает уже много лет

Власти, похоже, уже услышали предпринимателей с рынка на Спартаковской. Чиновники даже готовы поговорить с ними.

— Принимая во внимание социальную значимость рынка, мы готовы к открытому и честному диалогу, связанному с размещением торговых мест на данной территории, — говорят в мэрии Ярославля.

Есть на Резинотехнике и те, кто предпочитает не ходить на рынок. Говорят — супермаркет надёжнее

Есть на Резинотехнике и те, кто предпочитает не ходить на рынок. Говорят — супермаркет надёжнее

Чиновники объясняют, что закрытие рынка не было чьей-то внезапной идеей. Мол, так вышло.

— Земельный участок, на котором расположен рынок, в 2005 году был предоставлен без проведения торгов компании «Мараш» на праве аренды для эксплуатации торговой площадки. После окончания срока действия договора в силу действующего законодательства договор был продлен на неопределенный срок. Таким образом использование земельного участка осуществляется уже на протяжении 15 лет. Но проведённая проверка прокуратуры установила факт использования земельного участка с нарушением норм антимонопольного законодательства и вынесла представление — устранить нарушение. Поэтому компании направлено уведомление о прекращении договора аренды.

На рынке можно купить и одежду, и продукты, и много чего ещё

На рынке можно купить и одежду, и продукты, и много чего ещё

Что будет на месте рынка — вопрос открытый. Площадка будет выставлена на аукцион. Власти обещают попробовать сделать что-нибудь, чтобы на этом месте снова появился рынок. Но объясняют: съехать торговцам всё равно придётся. Парадокс, но по закону на время аукциона земельный участок должен быть свободным. Поэтому придётся всё сносить. И даже если здесь потом снова будет рынок, то его придётся строить заново.

Некоторое время назад также под вопросом была судьба рынка на улице Белинского. Но там всё в итоге решилось в пользу торговцев. После пожара до сих пор закрыт большой рынок в Брагино. Также власти начали закрывать в районах города мини-рынки. На месте Невского, кстати, могут построить дома.

Как бы вы поступили с рынком на Резинотехнике?

Как бы вы поступили с рынком на Резинотехнике?

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    мини-рынок
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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Северянин
    5 фев 2020 в 15:27

    Вспомнили о договоре, когда рядом уже почти готов второй торговый центр в берёзовый роще. Совпадение? Не думаю. Конечно порядок там надо навести, улицу перегородили и т. П. Беспорядок, но лишать людей рабочих мест и сокращать конкуренцию - это слишком.

    Гость
    5 фев 2020 в 15:18

    Этот рынок перегораживает пешеходную часть центральной улицы посёлка улицы Спартаковской. Днём пройти сложно, так как улица перегорожена лотками, а вечером её закрывают на замок до утра! Есть ещё в Ярославле общественные дороги, которые бы закрывали на замок?! Вместо широкой улицы предлагают обходить рынок по узкому тротуару у проезжей части. Ну, и вонь, и грязь на этом рынке присутствуют по полной программе.

    Марк Порций Катон
    5 фев 2020 в 15:10

    Карфаген должен быть разрушен