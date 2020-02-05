В Сети выложили фото трещины на ярославской школе: комментарий директора

В школе говорят, что трещина появилась давно и опасности не представляет

Фото большой трещины на стене ярославской школы № 31 появилось в группе «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» во «ВКонтакте».



— Трещина в стене столовой увеличивается. Поставленные когда-то маяки отвалились, трещина между окнами первого и второго этажей увеличивается, — написал автор фото, пожелавший остаться неизвестным.



В школе учится около тысячи детей. И родители теперь беспокоятся за их безопасность.



— Повода для паники нет. Наша школа 1970 года постройки. Эта трещина появилась на стене у столовой между первым и вторым этажами несколько лет назад. С тех пор она не увеличивается. Два раза в год проводится тщательное обследование стены, по итогу которого составляются акты. На основании них можно говорить, что опасности для здания эта трещина не представляет. Маячки, кстати, там не отвалились, не сдвинулись, — заверила директор школы Татьяна Алёшина.

