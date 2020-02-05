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В Сети выложили фото трещины на ярославской школе: комментарий директора

Стена разошлась между первым и вторым этажами

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В школе говорят, что трещина появилась давно и опасности не представляет

В школе говорят, что трещина появилась давно и опасности не представляет

Фото большой трещины на стене ярославской школы № 31 появилось в группе «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» во «ВКонтакте».

— Трещина в стене столовой увеличивается. Поставленные когда-то маяки отвалились, трещина между окнами первого и второго этажей увеличивается, — написал автор фото, пожелавший остаться неизвестным.

В школе учится около тысячи детей. И родители теперь беспокоятся за их безопасность.

— Повода для паники нет. Наша школа 1970 года постройки. Эта трещина появилась на стене у столовой между первым и вторым этажами несколько лет назад. С тех пор она не увеличивается. Два раза в год проводится тщательное обследование стены, по итогу которого составляются акты. На основании них можно говорить, что опасности для здания эта трещина не представляет. Маячки, кстати, там не отвалились, не сдвинулись, — заверила директор школы Татьяна Алёшина.

Тем не менее после шумихи в соцсетях руководитель еще раз вызвала специалистов центра обеспечения функционирования образовательных учреждений Красноперекопского и Фрунзенского района для проведения очередного обследования здания. Сегодня они должны приехать на место.

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трещина в стене школышкола №31
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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
5 фев 2020 в 13:35

Школа инвесторам не нужна, поэтому на трещину.....не обратят внимания 😁 А вот в детской больнице на Советской правильная трещина (которую никто не видел), там гостиницу сделать можно. Поэтому больницу выселили. Ну уплотнили местных в окрестных больницах - решалы то к ведомственным приписаны, которые никуда не делись, там в очередях не стоят

ваш господин
5 фев 2020 в 12:53

повода для паники действительно нет , гробиков хватит на всех 😁

Гость
5 фев 2020 в 12:48

Пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Господа чинуши, ждете очередное ЧП с пострадавшими в этой школе?