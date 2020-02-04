Читатели 76.RU дали оценку поведению главы Рыбинска, крикнувшего на людей «Твою-то мать, а!»

Инцидент произошёл во время встречи с жителями в ДК «Волжский»

На сайте 76.RU проходит опрос , в котором люди делятся мнением по поводу поведения главы Рыбинска Дениса Добрякова, который на встрече с жителями прикрикнул на них «Твою-то мать, а!» и ударил кулаком по столу. На данный момент в голосовании приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Подавляющее большинство людей высказались, что такое поведение недопустимо.

— Такая несдержанность, приводит к неадекватным поступкам. Для лица публичного такое поведение недопустимо. Требует порицания.

— Добрякова в отставку за недостойное поведение — чиновники совсем охамели.

Набросились на чиновника и в комментариях:

— Интересно, поступят ли с Добряковым так же, как с главой Чувашии ?

Нашлись и те, кто встал на защиту рыбинского градоначальника:



— Криминал-то в чем? Все орали, ждать было нечего. Не гаркнул бы — ничего бы не решили.



— Нормальное поведение у мужика. Кто в своей профессиональной деятельности не ругается? Разве что какой-нибудь пригламуренный метросексуальный барбер.



Кстати, ранее за Дениса Добрякова заступился и активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.



Инцидент произошёл в посёлке Волжском во время обсуждения вопросов по открытию исправительного центра. Люди взбунтовались, и чиновник приехал, чтобы расставить все точки над «i».



— Твою мать-то, а! — выпалил Денис Добряков и ударил кулаком по столу, когда в зале поднялся гул.



Многие пропустили это мимо ушей. Но некоторых такое поведение чиновника оскорбило.

