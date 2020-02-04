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Читатели 76.RU дали оценку поведению главы Рыбинска, крикнувшего на людей «Твою-то мать, а!»

Что думают люди по поводу поведения чиновника из Ярославской области

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Инцидент произошёл во время встречи с жителями в ДК «Волжский»

Инцидент произошёл во время встречи с жителями в ДК «Волжский»

На сайте 76.RU проходит опрос, в котором люди делятся мнением по поводу поведения главы Рыбинска Дениса Добрякова, который на встрече с жителями прикрикнул на них «Твою-то мать, а!» и ударил кулаком по столу. На данный момент в голосовании приняли участие почти 1,5 тысячи человек. Подавляющее большинство людей высказались, что такое поведение недопустимо.

Набросились на чиновника и в комментариях:

— Добрякова в отставку за недостойное поведение — чиновники совсем охамели.

— Такая несдержанность, приводит к неадекватным поступкам. Для лица публичного такое поведение недопустимо. Требует порицания.

— Интересно, поступят ли с Добряковым так же, как с главой Чувашии?

Нашлись и те, кто встал на защиту рыбинского градоначальника:

— Криминал-то в чем? Все орали, ждать было нечего. Не гаркнул бы — ничего бы не решили.

— Нормальное поведение у мужика. Кто в своей профессиональной деятельности не ругается? Разве что какой-нибудь пригламуренный метросексуальный барбер.

Кстати, ранее за Дениса Добрякова заступился и активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Инцидент произошёл в посёлке Волжском во время обсуждения вопросов по открытию исправительного центра. Люди взбунтовались, и чиновник приехал, чтобы расставить все точки над «i».

— Твою мать-то, а! — выпалил Денис Добряков и ударил кулаком по столу, когда в зале поднялся гул.

Многие пропустили это мимо ушей. Но некоторых такое поведение чиновника оскорбило.

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Денис ДобряковРыбинскскандал
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КОММЕНТАРИИ (27)

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4 фев 2020 в 18:13

А вообще этих военных пенсов нельзя и близко подпускать к гражданским должностям. Оттарабанил свое, дурака провалял 20-25 лет и вали на пенсию. Хочешь работать ? Организуй свою шарагу, фермерское хозяйство, ремонтную бригаду, асфальтовый завод...
А во власти им делать нечего. На всех уровнях.

Гость
4 фев 2020 в 18:08

Молодец мужик!

Гость
4 фев 2020 в 18:02

Это хамство чиновников каторое не в какие рамки приличия не влезает и при этом он ещё всем при таком количестве народа в тюрьму за такие выходки чиновников вместе с абдулаевым в одну камеру и на зону в ик-2