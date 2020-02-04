Прав или нет? Общественник заступился за главу Рыбинска, накричавшего на людей

— Я воспринял это не как наезд на жителей, а как бардак на заседании, — объяснил свою позицию общественник. — Я за эффективное решение вопросов, а не за всякие культурные посиделки. Сам на 99% заседаний хочу выругаться, когда начинается шум и гам вместо конструктивного диалога. Любой вменяемый человек может просто поставить вопрос на голосование и решить вопрос за пять минут. А тут — шум и гам.

Активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев высказался в защиту главы Рыбинска Дениса Добрякова, которого полощут в интернете после того, как он припечатал несколько сотен жителей города крепким словцом.

Инцидент произошёл в посёлке Волжском во время обсуждения вопросов по открытию исправительного центра. Люди взбунтовались, и чиновник приехал, чтобы расставить все точки над «i».



— Твою мать-то, а! — выпалил Денис Добряков и ударил кулаком по столу, когда в зале поднялся гул.



Посыпались комментарии, многие из них непечатные. Люди стали высказываться после инцидента в адрес Добрякова и похлеще, чем высказался он.



— Добрякова в отставку за недостойное поведение — чиновники совсем охамели, — написал Гость в комментариях на 76.RU.



На нашем сайте проходит опрос «Как вы оцениваете такое поведение Дениса Добрякова?», на данный момент подавляющее большинство проголосовавших выбрало вариант, что такое недопустимо.

