4 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
usd 63.91
eur 70.79
СЕЙЧАС -3°С
usd 63.91
eur 70.79

Все новости

Все новости
Город

Прав или нет? Общественник заступился за главу Рыбинска, накричавшего на людей

Он объяснил, что сам на 99% заседаний хочет выругаться

1 039
8 Обсудить

Поделиться

Общественник Темур Абдуллаев уверен, что Денис Добряков поступил правильно&nbsp;

Общественник Темур Абдуллаев уверен, что Денис Добряков поступил правильно 

Активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев высказался в защиту главы Рыбинска Дениса Добрякова, которого полощут в интернете после того, как он припечатал несколько сотен жителей города крепким словцом.

— Я воспринял это не как наезд на жителей, а как бардак на заседании, — объяснил свою позицию общественник. — Я за эффективное решение вопросов, а не за всякие культурные посиделки. Сам на 99% заседаний хочу выругаться, когда начинается шум и гам вместо конструктивного диалога. Любой вменяемый человек может просто поставить вопрос на голосование и решить вопрос за пять минут. А тут — шум и гам.

Видео: Рressek.ru

Инцидент произошёл в посёлке Волжском во время обсуждения вопросов по открытию исправительного центра. Люди взбунтовались, и чиновник приехал, чтобы расставить все точки над «i».

— Твою мать-то, а! — выпалил Денис Добряков и ударил кулаком по столу, когда в зале поднялся гул.

Посыпались комментарии, многие из них непечатные. Люди стали высказываться после инцидента в адрес Добрякова и похлеще, чем высказался он.

— Добрякова в отставку за недостойное поведение — чиновники совсем охамели, — написал Гость в комментариях на 76.RU.

На нашем сайте проходит опрос «Как вы оцениваете такое поведение Дениса Добрякова?», на данный момент подавляющее большинство проголосовавших выбрало вариант, что такое недопустимо.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

скандалРыбинскДенис Добряков
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

гость
4 фев 2020 в 10:30

Добряков охамел и не знает приличий.Кроме улучшения своего благополучия ничего не знает.От его романа с боевой подругой уже тошнит.Горожан зовет варвары и вандалы.В городе делает только то,в чем имеет выгоду для себя.Отремонтированные Карякинский парк за 25млн.руб и построенный стадион 18/20 на болоте тоже за 25млн.руб.,недоступны для жителей.Развёл подхалимов,которые сутки пишут хвалу в соц.сетях.О выражении на собрании жителей в п.Волжский(на которое он опоздал и убежал с него до окончания) это уже край.

Гость
4 фев 2020 в 08:15

И Абдуллаев прав.

алекс
4 фев 2020 в 07:49

Как по-японски называется кабинет начальника?
-ХАТАХАМА
Вот я и говорю что чиновник хам а его защитник просто подхалим.