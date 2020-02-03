«Один раз выходил в Сеть»: в Ярославле 2,5 недели ищут пропавшего странным образом мужчину

В Ярославле 2,5 недели назад пропал 37-летний Андрей Захаров, и с тех пор родственники не знают, где он может находиться.



— Последний раз его видели 17 января на улице Колесовой, — рассказали знакомые пропавшего мужчины. — Один раз он выходил в Сеть, это было 18 января. Больше он не был онлайн, его телефон недоступен.



Знакомые пропавшего мужчины сейчас распространяют информацию о поиске в интернете. Родственники написали заявление в полицию.



— В последнее время у него были конфликты с женщиной, с которой он жил, — сообщила дочь Андрея Захарова. — Когда папа пропал, она позвонила нам и попросила забрать все его вещи.

