Район строгого режима: в Рыбинске жители взбунтовались против исправительного центра

Сегодня в микрорайоне Волжский в Рыбинске Ярославской области состоялось собрание местных жителей. Люди обсуждали перспективу появления здесь исправительного центра УФСИН. Собрание провели в местном Дворце культуры — зал был забит битком.

— Мы и так живём здесь, как в тюрьме, — возмутились тут же местные жители.



Дело в том, что в посёлке уже расположены три учреждения системы исполнения наказаний — исправительная колония № 2, колония строгого режима № 12 и спецбольница. Все они в разных местах, поэтому посёлок как бы и окружен исправительными учреждениями.

