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Район строгого режима: в Рыбинске жители взбунтовались против исправительного центра

Люди в Ярославской области считают, что соседства с двумя колонии и так достаточно

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В ДК собрался целый зал

В ДК собрался целый зал

Сегодня в микрорайоне Волжский в Рыбинске Ярославской области состоялось собрание местных жителей. Люди обсуждали перспективу появления здесь исправительного центра УФСИН. Собрание провели в местном Дворце культуры — зал был забит битком.

— Мы и так живём здесь, как в тюрьме, — возмутились тут же местные жители.

Дело в том, что в посёлке уже расположены три учреждения системы исполнения наказаний — исправительная колония № 2, колония строгого режима № 12 и спецбольница. Все они в разных местах, поэтому посёлок как бы и окружен исправительными учреждениями.

Жители выступали против ещё одного. Уже собрали около 3,5 тысячи подписей.

— Вокруг заборы с колючей проволокой, и осуждённые среди нас ходят, а теперь их станет ещё больше, — объясняют жители района.

Дело в том, что при ИК-2 уже есть колония-поселение и исправительный центр. Поэтому и ранее здесь на улице можно было встретить осуждённых, которые шли на работу или с работы.

Уже существующий исправительный центр рассчитан на 50 человек, и он переполнен. Отсюда и появилась необходимость открывать ещё один.

На стенах у зала

На стенах у зала

— Работа сотрудников Центра направлена на постоянный контроль за осужденными, решение вопросов их трудоустройства, материально-бытовых и социальных вопросов, — объясняют в управлении ФСИН России по Ярославской области. — Осужденные будут жить в исправительном центре и находиться под круглосуточным надзором администрации, покидать пределы учреждения они смогут только для следования на работу с разрешения сотрудников УФСИН России по Ярославской области.

Окончательное решение ещё не принято. Но сегодня в ДК «Волжский» приехали начальники ФСИН, чиновники и поговорили с местными жителями. Людей было столько, что все не влезли в зал. Единогласно все проголосовали против открытия центра.

Люди набились битком

Люди набились битком

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колония
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
31 янв 2020 в 20:45

"Волжский" - красивый, прекрасно расположенный и некогда один из лучших районов Рыбинска. Даже три ИК его не портят. Почему местные власти пытаются сделать из него "зону отчуждения"? Вечная память и поклон Анатолию Алексеевичу Герасимову, позор Ласточкину и Добрякову!

санитар леса
31 янв 2020 в 20:07

в Коприно будут рады. В Демино хорошо, воздух свежий.

Гость
31 янв 2020 в 20:00

Откройте в селе Варегово, там с удовольствием это воспримут.