Район строгого режима: в Рыбинске жители взбунтовались против исправительного центра

Сегодня в микрорайоне Волжский в Рыбинске Ярославской области состоялось собрание местных жителей. Люди обсуждали перспективу появления здесь исправительного центра УФСИН. Собрание провели в местном Дворце культуры — зал был забит битком.
— Мы и так живём здесь, как в тюрьме, — возмутились тут же местные жители.
Дело в том, что в посёлке уже расположены три учреждения системы исполнения наказаний — исправительная колония № 2, колония строгого режима № 12 и спецбольница. Все они в разных местах, поэтому посёлок как бы и окружен исправительными учреждениями.
Жители выступали против ещё одного. Уже собрали около 3,5 тысячи подписей.
— Вокруг заборы с колючей проволокой, и осуждённые среди нас ходят, а теперь их станет ещё больше, — объясняют жители района.
Дело в том, что при ИК-2 уже есть колония-поселение и исправительный центр. Поэтому и ранее здесь на улице можно было встретить осуждённых, которые шли на работу или с работы.
Уже существующий исправительный центр рассчитан на 50 человек, и он переполнен. Отсюда и появилась необходимость открывать ещё один.
— Работа сотрудников Центра направлена на постоянный контроль за осужденными, решение вопросов их трудоустройства, материально-бытовых и социальных вопросов, — объясняют в управлении ФСИН России по Ярославской области. — Осужденные будут жить в исправительном центре и находиться под круглосуточным надзором администрации, покидать пределы учреждения они смогут только для следования на работу с разрешения сотрудников УФСИН России по Ярославской области.
Окончательное решение ещё не принято. Но сегодня в ДК «Волжский» приехали начальники ФСИН, чиновники и поговорили с местными жителями. Людей было столько, что все не влезли в зал. Единогласно все проголосовали против открытия центра.