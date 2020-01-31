Погибли трое: начнётся суд над ярославцем, устроившим смертельное ДТП

В Ярославле под суд пойдет 38-летний водитель «КИА-Рио», устроивший смертельную аварию на Добрынинском мосту. ДТП произошло в июле 2019 года на улице Автозаводской. Рано утром 13-го числа «КИА-Рио», в которой сидели пять человек, на скорости въехала в ограждение и перевернулась. От удара в то утро погибли трое пассажиров: мужчины в возрасте 34, 32 и 31 лет. Двое из сидящих в машине — водитель и 19-летняя девушка — попали в больницу с переломами.

В произошедшем разбирались специалисты, проводили экспертизы. Спустя 1,5 года назвали причину ДТП:

