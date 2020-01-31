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Погибли трое: начнётся суд над ярославцем, устроившим смертельное ДТП

Следователи назвали причину аварии на Добрынинском мосту

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Машина врезалась в бетонное ограждение на Добрынинском мосту

Машина врезалась в бетонное ограждение на Добрынинском мосту

В Ярославле под суд пойдет 38-летний водитель «КИА-Рио», устроивший смертельную аварию на Добрынинском мосту. ДТП произошло в июле 2019 года на улице Автозаводской. Рано утром 13-го числа «КИА-Рио», в которой сидели пять человек, на скорости въехала в ограждение и перевернулась. От удара в то утро погибли трое пассажиров: мужчины в возрасте 34, 32 и 31 лет. Двое из сидящих в машине — водитель и 19-летняя девушка — попали в больницу с переломами.

В произошедшем разбирались специалисты, проводили экспертизы. Спустя 1,5 года назвали причину ДТП: 

— Следствием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

На 38-летнего водителя завели уголовное дело, сейчас оно передано в суд. 

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Трое погибли 

— Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в полиции.

Мужчина за гибель своих знакомых может лишиться свободы на 15 лет. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Екатерина
31 янв 2020 в 16:32

Какие 1,5 года? И года не прошло с момента аварии. В попыхах статью писали?

31 янв 2020 в 16:22

Очень жаль людей, но я бы ни в коем случае не села бы к пьяному в машину.

Гость
31 янв 2020 в 16:15

киО рио - новая модель?