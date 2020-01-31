Погибли трое: начнётся суд над ярославцем, устроившим смертельное ДТП

В Ярославле под суд пойдет 38-летний водитель «КИА-Рио», устроивший смертельную аварию на Добрынинском мосту. ДТП произошло в июле 2019 года на улице Автозаводской. Рано утром 13-го числа «КИА-Рио», в которой сидели пять человек, на скорости въехала в ограждение и перевернулась. От удара в то утро погибли трое пассажиров: мужчины в возрасте 34, 32 и 31 лет. Двое из сидящих в машине — водитель и 19-летняя девушка — попали в больницу с переломами.
В произошедшем разбирались специалисты, проводили экспертизы. Спустя 1,5 года назвали причину ДТП:
— Следствием установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
На 38-летнего водителя завели уголовное дело, сейчас оно передано в суд.
— Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в полиции.
Мужчина за гибель своих знакомых может лишиться свободы на 15 лет.