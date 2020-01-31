31 января пятница
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.04
eur 69.42
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.04
eur 69.42

Все новости

Все новости
Город Пожар на Зелинского

В Ярославле жильцы возмутились, что им продолжают приходить счета за капремонт в сгоревшем доме

В районной администрации объяснили, что это нормально

474
Обсудить

Поделиться

Тем временем в доме уже идет ремонт&nbsp;

Тем временем в доме уже идет ремонт 

В Ярославле в ноябре прошлого года сгорел дом № 15 на улице Зелинского. Огонь вспыхнул на втором этаже дома 9 ноября вечером, когда все уже готовились ко сну. Люди в панике хватали детей и выбегали на улицу в чём были. 

Пожар потушили, а само здание в январе 2020 года решили отремонтировать, чтобы снова заселить туда погорельцев. Сейчас людям приходится жить на съёмных квартирах и оплачивать счёта за дом, в котором они не живут. 

Жительница дома Татьяна рассказала о счетах за капремонт, которые они продолжают получать после пожара. А также о материальной поддержке, которую они так и не получили от городской администрации. 

— Обещанную материальную компенсацию нам так и не выплатили, — пожаловалась женщина. — Помимо этого, нам сейчас пришли и квитанции, мол, мы должны заплатить за капремонт, содержание и ремонт жилья. С каждой комнаты насчитали по 500 рублей. Мы и так квартиру снимаем, а теперь еще и плати за всё это.

Татьяна рассказала, что с момента пожара мало что изменилось. Всё, что получили погорельцы, — это сумки с необходимыми ванными принадлежностями, щётками, зубными пастами и мыло. Женщина пожаловалась, что от мебели в её квартире почти ничего не осталось, что-то сгорело, что-то испортили при тушении огня. Теперь Татьяна с семьей вынуждена жить у родственников и получать счета. Но чиновники объяснили, что оплачивать счета в этой ситуации — нормально. 

— Собственники обязаны оплачивать капремонт, их собственности никто не лишил. Если по содержанию и ремонту общего имущества имеется задолженность, по этому вопросу необходимо обратиться в управляющую компанию, — объяснили в территориальной администрации района.

Пока жильцы думают над тем, платить или не платить по счетам, в доме полным ходом идет ремонт. В мэрии отчитались, что в доме уже заменили дощатые полы, установили балки и утеплили чердак. По словам властей, ремонт обещают завершить к концу мая.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

пожарпогорельцывзносы за капремонт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!