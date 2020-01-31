В Ярославле жильцы возмутились, что им продолжают приходить счета за капремонт в сгоревшем доме

В Ярославле в ноябре прошлого года сгорел дом
Пожар потушили, а само здание в январе 2020 года решили отремонтировать, чтобы снова заселить туда погорельцев. Сейчас людям приходится жить на съёмных квартирах и оплачивать счёта за дом, в котором они не живут.
Жительница дома Татьяна рассказала о счетах за капремонт, которые они продолжают получать после пожара. А также о материальной поддержке, которую они так и не получили от городской администрации.
— Обещанную материальную компенсацию нам так и не выплатили, — пожаловалась женщина. — Помимо этого, нам сейчас пришли и квитанции, мол, мы должны заплатить за капремонт, содержание и ремонт жилья. С каждой комнаты насчитали по 500 рублей. Мы и так квартиру снимаем, а теперь еще и плати за всё это.
Татьяна рассказала, что с момента пожара мало что изменилось. Всё, что получили погорельцы, — это сумки с необходимыми ванными принадлежностями, щётками, зубными пастами и мыло. Женщина пожаловалась, что от мебели в её квартире почти ничего не осталось, что-то сгорело, что-то испортили при тушении огня. Теперь Татьяна с семьей вынуждена жить у родственников и получать счета. Но чиновники объяснили, что оплачивать счета в этой ситуации — нормально.
— Собственники обязаны оплачивать капремонт, их собственности никто не лишил. Если по содержанию и ремонту общего имущества имеется задолженность, по этому вопросу необходимо обратиться в управляющую компанию, — объяснили в территориальной администрации района.
Пока жильцы думают над тем, платить или не платить по счетам, в доме полным ходом идет ремонт. В мэрии отчитались, что в доме уже заменили дощатые полы, установили балки и утеплили чердак. По словам властей, ремонт обещают завершить к концу мая.