В Ярославле жильцы возмутились, что им продолжают приходить счета за капремонт в сгоревшем доме

В Ярославле в ноябре прошлого года сгорел дом № 15 на улице Зелинского. Огонь вспыхнул на втором этаже дома 9 ноября вечером, когда все уже готовились ко сну. Люди в панике хватали детей и выбегали на улицу в чём были.



Пожар потушили, а само здание в январе 2020 года решили отремонтировать, чтобы снова заселить туда погорельцев. Сейчас людям приходится жить на съёмных квартирах и оплачивать счёта за дом, в котором они не живут.

Жительница дома Татьяна рассказала о счетах за капремонт, которые они продолжают получать после пожара. А также о материальной поддержке, которую они так и не получили от городской администрации.