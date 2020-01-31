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Глава центральных районов Ярославля попросил отнестись с пониманием к шуму от ночной уборки

Днем так, как хотелось бы, убрать снег не получается — объяснение

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Снег убирают, пока нет машин

Снег убирают, пока нет машин

Как отчитались чиновники мэрии, сегодня ночью на улицы города оперативно вышла уборочная техника. Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин предупредил жителей — да, будет шумно, но деваться некуда.

— Качественную уборку дорог возможно осуществлять при отсутствии припаркованных автомобилей, то есть в ночное время. Просим отнестись с пониманием к возможному шуму от работающей техники, — написал в соцсетях Трудоношин.

Правда, к просьбам чиновников убирать автомобили ярославцы прислушиваются не всегда. Так же как и вообще к запретам.

Отнесемся с пониманием?

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    уборка городашум по ночам
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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    31 янв 2020 в 10:21

    Да хрен с ним , лишь бы убрано было не только в центре ну и во всех районах города .

    Гость
    31 янв 2020 в 10:05

    К дрифтерам с пониманием не относятся))?)