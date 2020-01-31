Глава центральных районов Ярославля попросил отнестись с пониманием к шуму от ночной уборки

Как отчитались чиновники мэрии, сегодня ночью на улицы города оперативно вышла уборочная техника. Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин предупредил жителей — да, будет шумно, но деваться некуда.

— Качественную уборку дорог возможно осуществлять при отсутствии припаркованных автомобилей, то есть в ночное время. Просим отнестись с пониманием к возможному шуму от работающей техники, — написал в соцсетях Трудоношин.

Правда, к просьбам чиновников убирать автомобили ярославцы прислушиваются не всегда. Так же как и вообще к запретам.