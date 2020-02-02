Будем расплачиваться несколько лет: чем обернулся для Ярославской области долг перед «Газпромом»

Из-за неплатежей к нашей области могут принять серьезные меры Фото: Александра Савельева

Ярославская область уже много лет находится в долговой яме перед компанией «Газпром Межрегионгаз». Компания требует несколько миллиардов рублей за топливо, которым пользуются предприятия области, в основном теплоэнергетики. В 2019 году долг достиг исторического максимума, об этом сообщал поставщик на своём сайте: — Сумма долга превысила показатели аналогичных периодов за последние пять лет. В начале марта 2019 года задолженность составила 2,9 миллиарда рублей, — написали в официальном релизе «Газпром Межрегионгаз Ярославль».



По данным компании, долг за газ по годам выглядел так: — в 2015 — 1,1 млрд рублей; — в 2016 — 2,1 млрд рублей; — в 2017 — 2,3 млрд рублей; — в 2018 — 2,6 млрд рублей. Гигантский долг оборачивался громкими скандалами, доходило до того, что отключали подачу топлива на теплоэлектростанции, и в домах ярославцев массово пропадала горячая вода. Кроме того, компания приостановила свои социальные проекты на территории Ярославской области, в том числе по газификации населённых пунктов, где до сих пор пользуются газовыми баллонами или печным отоплением. Например, таким являлся целый Брейтовский муниципальный район — на 2017 год в нём вообще не было газа (интересная инфографика). Чтобы избежать новых критических ситуаций, чиновникам пришлось договариваться с «Газпромом»: составлять график уплаты долга. Под эгидой расчёта с долгами создали единого оператора по сбору платежей ЯрОблЕИРЦ, через него проходят все деньги, которые оплачивают ярославцы за коммуналку. Долгое время до этого чиновники обвиняли управляющие компании, что именно они задерживают деньги и создают долги. Кстати, сама компания «Газпром» больше претензий предъявляла к городским теплоэнергетикам в Ярославле, Рыбинске, Переславле и Ростове Великом.