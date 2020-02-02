Будем расплачиваться несколько лет: чем обернулся для Ярославской области долг перед «Газпромом»

Ярославская область уже много лет находится в долговой яме перед компанией «Газпром Межрегионгаз». Компания требует несколько миллиардов рублей за топливо, которым пользуются предприятия области, в основном теплоэнергетики.
В 2019 году долг достиг исторического максимума, об этом сообщал поставщик на своём сайте:
— Сумма долга превысила показатели аналогичных периодов за последние пять лет. В начале марта 2019 года задолженность составила 2,9 миллиарда рублей, — написали в официальном релизе «Газпром Межрегионгаз Ярославль».
По данным компании, долг за газ по годам выглядел так:
— в 2015 — 1,1 млрд рублей;
— в 2016 — 2,1 млрд рублей;
— в 2017 — 2,3 млрд рублей;
— в 2018 — 2,6 млрд рублей.
Гигантский долг оборачивался громкими скандалами, доходило до того, что отключали подачу топлива на теплоэлектростанции, и в домах ярославцев массово пропадала горячая вода. Кроме того, компания приостановила свои социальные проекты на территории Ярославской области, в том числе по газификации населённых пунктов, где до сих пор пользуются газовыми баллонами или печным отоплением. Например, таким являлся целый Брейтовский муниципальный район — на 2017 год в нём вообще не было газа (интересная инфографика).
Чтобы избежать новых критических ситуаций, чиновникам пришлось договариваться с «Газпромом»: составлять график уплаты долга. Под эгидой расчёта с долгами создали единого оператора по сбору платежей ЯрОблЕИРЦ, через него проходят все деньги, которые оплачивают ярославцы за коммуналку. Долгое время до этого чиновники обвиняли управляющие компании, что именно они задерживают деньги и создают долги. Кстати, сама компания «Газпром» больше претензий предъявляла к городским теплоэнергетикам в Ярославле, Рыбинске, Переславле и Ростове Великом.
Мы запросили информацию у правительства Ярославской области о том, когда регион полностью рассчитается с этим долгом и как ситуация обстоит сейчас.
Будем расплачиваться ещё несколько лет
Планы областных чиновников оптимистичные: закрыть долг к 2023 году. Поставщик газа также пошёл на уступки и восстановил инвестиционные программы в области — начали строить десятки школьных стадионов, спорткомплекс с бассейном, возобновили программу газификации на 1,8 миллиарда рублей.
— Погашение просроченной задолженности теплоснабжающих организаций Ярославской области за природный газ в соответствии с графиком планируется завершить к 1 января 2023 года, — рассказали в правительстве региона.
И показали свой график изменения долга:
— на 1 января 2016 — 1 577,3 миллиона рублей;
— на 1 января 2017 — 1 915,3 миллиона рублей;
— на 1 января 2018 — 2 424,9 миллиона рублей;
— на 1 января 2019 — 2 310,4 миллиона рублей;
— на 1 января 2020 — 1 686,7 миллиона рублей.
Сбой произошёл в начале прошлого года, когда долг снова вырос, несмотря на уже работающего единого оператора ЯрОблЕИРЦ. Тогда долг достиг исторического максимума. Сейчас на первый план вышли другие газовые проблемы у ярославцев — сотням жителей Заволжского района грозят отключениями. А с 1 июля 2020 компания повысит тарифы на топливо.