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Город

Власти выпустят диски с песнями про Ярославль: в сборник войдут сочинения горожан

Такой подарок мэрия приготовит к 1010-летию города

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Сколько нужно песен для выпуска музыкального компакт-диска, пока неизвестно

Сколько нужно песен для выпуска музыкального компакт-диска, пока неизвестно

Власти Ярославля не перестают удивлять своими достижениями в подготовке города к 1010-летию. Уже разработали для этой даты специальный логотип и решили на этом не останавливаться.

— Подготовлены положения о конкурсах стихов и песен, посвященных городу Ярославлю, по итогам проведения которых будут выпущены компакт-диски с песнями и сборники стихов, — сообщили в мэрии Ярославля. — В конкурсах традиционно смогут принять участие коммерческие и некоммерческие организации, городские сообщества и просто заинтересованные горожане.

Как много нужно насобирать песен и стихов и главное — куда потом власти денут диски и книжки, в мэрии не уточняют.

— Ещё бы эти стишки на дискеты сохранили, вообще бы цены таким подаркам не было, — уже шутят ярославцы.

День города в Ярославле в этом году перенесли на 12 сентября. Мэр Владимир Волков говорит, что это даёт возможность провести больше интересных мероприятий и сделать больше полезных для города и горожан дел. Традиционно День города в Ярославле празднуют в последнюю субботу мая.

А вам есть на чём прослушать диск с песнями о Ярославле?

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    ваш господин
    30 янв 2020 в 18:10

    а песенки будут в исполнении мэра или губы?😁

    Гость
    30 янв 2020 в 18:10

    Фамилию инициатора озвучьте пож.

    берёзкин
    30 янв 2020 в 18:08

    Какой дремучий совок. Когда будут посадки? Акция Зеленый Ярославль.Посадите 1010 Деревьев к юбилею (весной и осенью)!!!