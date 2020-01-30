Власти выпустят диски с песнями про Ярославль: в сборник войдут сочинения горожан

Сколько нужно песен для выпуска музыкального компакт-диска, пока неизвестно

— Подготовлены положения о конкурсах стихов и песен, посвященных городу Ярославлю, по итогам проведения которых будут выпущены компакт-диски с песнями и сборники стихов, — сообщили в мэрии Ярославля. — В конкурсах традиционно смогут принять участие коммерческие и некоммерческие организации, городские сообщества и просто заинтересованные горожане.

Власти Ярославля не перестают удивлять своими достижениями в подготовке города к 1010-летию. Уже разработали для этой даты специальный логотип и решили на этом не останавливаться.

Как много нужно насобирать песен и стихов и главное — куда потом власти денут диски и книжки, в мэрии не уточняют.



— Ещё бы эти стишки на дискеты сохранили, вообще бы цены таким подаркам не было, — уже шутят ярославцы.



День города в Ярославле в этом году перенесли на 12 сентября. Мэр Владимир Волков говорит, что это даёт возможность провести больше интересных мероприятий и сделать больше полезных для города и горожан дел. Традиционно День города в Ярославле празднуют в последнюю субботу мая.